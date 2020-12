Egypte: Le Président Al-Sissi rencontre le ministre de l'Europe et des affaires étrangères françaises

Le Président Abdel Fattah Al-Sissi, commence le premier jour de sa visite à Paris en rencontrant le ministre de l'Europe et des affaires étrangères M. Jean-Yves Le Drian, au siège de la ministère des affaires étrangères françaises.

Le porte-parole de la Présidence de la République a déclaré que M. le ministre a salué la visite de SE M. le Président Al-Sissi à Paris, tout en affirmant sa confiance à cette visite et aux entretiens prévus avec le Président Macron, afin de renforcer le processus des relations bilatérales, signalant l'aspiration de la France à développer les aspects de la coopération avec l'Égypte dans tous les domaines.

De même, Le Drian a exprimé que la France vise à intensifier la coordination conjointe en ce qui concerne les questions du Moyen-Orient, à la lumière de son rôle à l'équilibre stratégique à la Méditerranée Orientale et dans sa région.Surtout, que l'Égypte a réussi, sous la direction du M. le Président Al-Sissi, a reprendre, au cours de quelques années, son rôle central et régional d'une manière qui a reflété le grandeur de la civilisation égyptienne.

Ce qui a été également traduit par les grands succès successifs en Égypte, soit au niveau de la stabilité, la sécurité et la lutte contre le terrorisme, soit au niveau économique, dėvelopmemenal ou social.Ainsi, le porte-parole a ajouté qu'un certain nombre de dossiers régionaux ont été abordés au cours de la réunion, en particulier le développement des situations à la Méditerranée Orientale, en Libye et en Syrie.

Outre, les crises dans d'autres pays, où M. le Président Al-Sissi a exigé un règlement basé sur le soutien complet de la communauté internationale afin de restaurer les institutions nationales de ces pays, dans le but de les maintenir à faire face aux interventions et convoitises étrangères, à éliminer le danger du terrorisme et à réaliser l'équilibre nécessaire entre les pays de la région.

D'autre part, M. le Président a signalé que l'Égypte s'attache à soutenir le partenariat avec la France, ce qui constitue une base pour garder la paix et la sécurité à la Méditerranée Orientale et au Moyen-Orient. SE a également signalé l'importance de soutenir les moyens de communication et les dialogues, visant à aboutir à un accord entre le monde islamique et l'Europe basé sur le respect mutuel de l'un à l'autre.

Les deux côtés ont de même examiné les nouveautés de la cause palestinienne et les moyens de rétablir la paix, dont on s'est mis d'accord sur l'intensification des consultations entre l'Égypte, la France et leurs partenaires internationaux afin de reprendre les négociations entre les deux parties, parvenant à une résolution juste et globale qui garantit les droits du peuple palestinien selon les résolutions internationales.

