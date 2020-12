Sénégal: Diass / Accompagnement pour l'autonomisation financière des femmes - L'expérience de la finance digitale

La commune de Diass a enregistré, au cours du week-end, le lancement d'une initiative pour un accompagnement des femmes vers l'autonomisation financière avec au menu la finance digitale. L'initiative est à l'actif d'une maison d'assurances et d'une institution de micro finance.

Selon Madame Salma Niane, le directeur générale de Sonam-vie, la finance digitale constitue un produit visant la promotion des femmes à travers un système d'épargne. En effet, elles vont bénéficier, à partir d'un tirage trimestriel, de la somme de 50.000 francs Cfa. La tontine trimestrielle comprend une cagnotte d'un million cinq cent mille (1.500.000) francs Cfa pour contribuer au développement, pour booster des activités génératrices de revenus.

Les adhérentes, au nombre de plus de trois mille, participent par des cotisations mensuelles de 5000 francs Cfa. Ousmane Thiongane, le directeur général de l'Union des institutions mutualistes communautaires d'épargne et de crédit (Uimcec) du Sénégal, a révélé l'importante de la ligne de crédit de la Sonam-vie de 550 millions de francs Cfa octroyée pour le financement des femmes. Cela s'accompagne, selon lui, d'une éducation financière participant à une meilleure gestion des activités des femmes et de leurs revenus. Les 50.000 francs Cfa remis aux femmes viennent concrétiser l'option de la digitalisation des transactions.

A l'en croire, les banques, dans le contexte actuel, se doivent d'être plus incisives pour aller vers la clientèle. Ainsi, à son avis, cette orientation doit se traduire par une descente dans le monde rural car tout le monde, à partir du Smartphone, peut consulter son compte bancaire et faire des opérations. Dans cette dynamique, en dehors des nouveaux produits en cours de vulgarisation, Mr Thiongane a fait part d'une option de l'Uimcec de fixer les jeunes par un accompagnement en vue de leur permettre de trouver des activités génératrices de revenus, l'auto emploi pour ne plus céder aux sirènes de la mort «Barça ou Barsakh».