Sénégal: Sédhiou / Viol sur une élève de CM1 à Tanaff, samedi - Son bourreau qui fuyait vers Bissau, rattrapé et écroué

Une jeune fille âgée seulement de onze (11) ans, en classe de CM1, a été victime de viol à Tanaff avant-hier, samedi 5 décembre, a-t-on appris de sources bien au fait de l'affaire. Après son forfait, le bourreau a tenté de s'évader pour rejoindre la province de Farim, en Guinée-Bissau voisine, mais les parents de l'enfant qui se sont très vite lancés à sa recherche n'ont pas mis du temps à l'appréhender et à le mettre à la disposition des gendarmes en poste à Tanaff. Cette affaire remet au goût du jour l'exercice du petit commerce, parfois de porte en porte, auquel sont soumises de très nombreuses jeunes filles.

C'est encore un autre cas de viol sur mineure qui défraie la chronique à Tanaff, une commune de l'extrême Sud-est de Sédhiou. Samedi dernier, en fin de matinée, le sieur Massamba Guèye, âgé de 34 ans et marchand ambulant de son état en location à Tanaff, aurait invité une jeune fille de 11 ans en classe de CM1 à son domicile pour acheter des feuilles de menthe verte appelée «nana» qu'elle vendait. Une fois sur place, il commet son acte, avant de prendre la clé des champs.

Alphousseyni Djimbang Diané, frère aîné du père de la fille, explique : «la fille vendait de la menthe verte qu'on appelle «nana». Il lui a demandé de le suivre chez lui pour acheter le produit. Une fois sur place, il a précipité la petite dans sa chambre qu'il occupe en location et l'a violée. Les mouleurs qui étaient à côté ont entendu les cris de la fille et ont accouru vers la chambre. Il a fait la fenêtre pour s'en fuir». Très vite, une battue est organisée pour lui barrer la route en partance pour la Guinée-Bissau, explique Alphousseyni Djimbang Diané. «C'est mon jeune frère habitant Bakidioto qui me l'a décrit et mon fils a confirmé. Voilà comment nous l'avons appréhendé. Il cherchait à s'enfuir en direction de la Guinée-Bissau.

L'autre indice et non des moindres est qu'il a abandonné sa moto après avoir sauté par la fenêtre, pour prétendre marcher jusqu'à Farim, une province de la GuinéeBissau qu'il a déclarée comme point de destination». L'auteur a ainsi été remis à la disposition de la Gendarmerie qui l'a écroué et a ouvert une enquête. Le dernier cas de viol sur mineure à Tanaff remonte au mois de juin dernier et dont l'auteur était un homme marié à deux femmes.

Toutefois, ces cas récurrents de viols d'enfants remettent sur la scène la sécurité des jeunes filles en errance ou à la vente de produits alimentaires, en faisant souvent du porte- à-porte. Ce qui, naturellement les expose à de tels actes délictueux. Mariama Dia, une dame très engagée dans les questions de protection des jeunes filles et animatrice à Tanaff, indique que «des activités de sensibilisation sont régulièrement menées dans la commune, avec notamment l'Association de développement "le Gabou", en partenariat avec la fondation OSIWA.

En outre, ici à Yiriwa Fm, qui est une radio communautaire à Tanaff, nous développons des thématiques liées à la lutte contre les violences faites aux filles et aux femmes et surtout ces cas de viol», rassure-telle