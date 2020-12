Congo-Brazzaville: Covid-19 - Accompagnement des migrants dans leurs démarches administratives

Dans le cadre de la reconnaissance de l'engagement des ressortissants étrangers pendant l'état d'urgence lié à la Covid-19, le gouvernement français a mis en place un dispositif administratif pour certaines professions, en particulier.

Publié sur le site du ministère de l'Intérieur, ce dispositif a été mis en place pour les étrangers travaillant en France, dont la résidence est régulièrement établie sur le territoire national, depuis au moins deux ans, et remplissant toutes les autres conditions d'accès à la nationalité française.

Il concerne également celles et ceux qui exercent, par ailleurs, une profession particulièrement exposée ou indispensable à la continuité de la nation française, pendant la période de crise sanitaire (du 24 mars au 10 juillet 2020 ou 17 septembre pour Mayotte et la Guyane et du 17 octobre 2020 au 16 février 2021 inclus) et qui souhaitent demander la naturalisation ou faire une déclaration de nationalité française.

Les demandes en cours à l'accès à la nationalité pourront être facilitées si le demandeur justifie d'un engagement professionnel actif pendant la période d'état d'urgence de la Covid-19.

La liste indicative des métiers et secteurs d'activité concernés va des agents d'entretien, éboueurs, personnels d'opération funéraire, secteur de l' industrie médicale et paramédicale, jusqu'aux routiers et livreurs.

Cette mesure s'applique jusqu'au 15 septembre 2021.

Liste des métiers particuliers / Ministère de l'intérieur de France

