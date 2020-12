Sénégal: Exploitation des ressources minières - Un nouveau code minier en vue

Le projet de budget 2021 du ministère des Mines et de la Géologie, dirigé par Oumar Sarr, a été arrêté à la somme à 890 014 000 FCFA en autorisation d'engagement et en crédits de paiement. Lors de l'adoption de son budget, il est ressorti que le code minier de 2016 est caduc.

A peine voté en 2016 et mis en œuvre, le Code minier semble caduc au regard des enjeux et orientations stratégiques de la politique minière de l'Etat du Sénégal. A ce propos, le document du projet de budget 2021 du ministère des Mines et de la géologie arrêté à la somme de 890 041 000 FCFA indique que bien que voté en 2016, «le code minier recèle déjà des insuffisances».

En même temps qu'une nouvelle lettre de politique sectorielle de développement sera définie, «un nouveau code minier sera proposé à un moment où le secteur extractif du pays connait des bouleversements importants avec les exploitations du gaz et du pétrole», lit-on dans le document. A ce propos, le ministre Oumar Sarr d'informer qu'une nouvelle réflexion sur la structuration de son département est notée. « Les nouvelles propositions porteront mieux les orientations du budget/programme et les nouveaux enjeux des politiques minières. Elles sépareront structurellement les volets Mines et Géologie, prendront en compte «l'existence de la nouvelle société des mines du Sénégal (Somisen) et les nouvelles ambitions», a-t-il poursuivi. Il a également relevé que l'approche filière (ex, or, phosphates) regroupant des équipes des ministères de l'Industrie et celles des Mines pourra aider à une industrialisation par la transformation locale de matière première.

Au compte de l'année 2020, le ministre fera noter que le programme (Mines) a pu capitaliser dans le cadre de l'exécution budgétaire des performances, notamment la signature du décret n° 2020-1711 du 10 septembre 2020 fixant les modalités d'alimentation, d'opération et de fonctionnement du fonds d'appui au secteur minier, la signature du décret n°2020-1938 du 14 octobre fixant les modalités de répartition du Fonds d'appui et de péréquation aux collectivités territoriales notées dans l'allocation des ressources du fonds, l'adoption en 2020 par l'Assemblée nationale, du projet de loi portant création d'une société nationale dénommée Somisen et la modernisation du contrôle et du suivi des opérations minières notamment avec l'acquisition d'équipements modernes drones Gps différentiels.

Le ministre Sarr a informé que dans la période 2019-2020, les activités de contrôle et de suivi des opérations minières ont permis de recouvrir auprès des principales sociétés en exploitation, les redevances estimées à 23 821 065 158 FCFA couvrant la période de janvier à août 2020. Les députés ont plaidé pour le renforcement des missions de contrôle et de suivi des opérations minières par les services régionaux, notamment à Kédougou, Thiès, et Dakar.

LA CONTRIBUTION DES CIMENTERIES A LA REDEVANCE MINIERE DECRIEE

Sur la faible contribution des cimenteries à la redevance minière, le ministre laissera entendre que cette faible contribution a été constatée et elle est due principalement à la faiblesse de l'assiette d'imposition. Cependant, une étude est en cours pour relever l'assiette d'imposition; ce qui induira l'augmentation de la redevance minière.

LES RETOMBEES MINIERES JUGEES INSUFFISANTES

S'agissant des retombées de l'exploitation minière au profit des populations locales, le ministre a informé qu'au titre de l'appui aux collectivités territoriales, le code minier affecte non seulement 20% des recettes de l'Etat provenant des opérations minières au Fonds d'appui et de péréquation aux collectivités mais aussi institue le Fonds d'appui au développement local, alimenté par les titulaires de titres miniers en phase d'exploitation à hauteur de 0,5% de leur chiffre d'affaires hors taxe annuelle.