Sénégal: Cérémonie de dédicace du roman du Pr Safietou Ndiaye - "Les épines de la vie", à l'assaut des lecteurs Saint-louisiens

Le roman intitulé "Les épines de la vie" du professeur d'anglais et de français, Seynabou Ndiaye, a été présenté, samedi 05 décembre, aux lecteurs Saint-Louisiens, après une première présentation effectuée à Dakar. Il s'agit du tout premier roman de l'auteure, qui traite de plusieurs thématiques et est publié aux éditions L'- Harmattan.

Riche de 280 pages et publié le 06 novembre dernier aux éditions L'Harmattan, le roman "Les épines de la vie" est l'œuvre de Safiétou Ndiaye, professeur d'anglais et de français. L'auteure est titulaire d'un Certificat d'Aptitude à l'Enseignement Secondaire et d'un Diplôme d'Études Approfondies en anglais. Elle a enseigné dans plusieurs établissements secondaires et institutions universitaires de formation professionnelles du Sénégal. Aujourd'hui, Safiétou Ndiaye s'active beaucoup dans la formation continue des professeurs d'anglais dans un organisme international de la place. "Ce roman est un roman qui aborde en majeure partie les relations entre les enseignants et les élèves filles. En effet, c'est une histoire d'amour entre une collégienne et son enseignant qui a mal tourné. Mais la jeune fille a tenu à continuer sa lutte notamment en ôtant les épines que la vie a placé sur son chemin pour atteindre ses objectifs et ses rêves", a expliqué Safiétou Ndiaye, auteure de ce roman.

"L'histoire tragique d'une adolescente, victime de son amour pour un de ses professeurs, laisse tout de même entrevoir des lueurs d'espoir à une jeune fille déchirée, dans sa quête de bonheur. Elle parvient à occuper la prestigieuse fonction d'assistante en lettres modernes. Le récit promène le lecteur dans le système éducatif sénégalais, avec une parenthèse dans l'enseignement supérieur français", pour reprendre les propos du professeur Mamadou Kandji, Doyen honoraire de la Faculté des lettres et sciences humaines de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui a également fait le déplacement sur Saint-Louis pour prendre part à cette cérémonie de dédicace du roman "Les épines de la vie".

t revenant sur son choix de présenter son roman aux lecteurs saint-louisiens, Safiétou Ndiaye dira que "c'est un passage obligé pour la place prépondérante que la ville de Saint-Louis occupe dans le roman." Il s'agit, pour elle, de parler des origines de la mère de l'héroïne et d'expliquer aussi les raisons de la violence de sa réaction quand elle a appris pour la grossesse hors mariage de sa fille. "Il me fallait revenir un peu sur son passé historique, l'histoire de sa famille, mais aussi Saint-Louis occupe une place importante dans mon cœur", a fait savoir l'auteure du roman.