Sénégal: Inhumation de Papa Bouba Diop - Le vaillant «Lion» repose désormais à Rufisque

La ville de Rufisque a refusé du monde, samedi dernier, lors de l'inhumation de Papa Bouba Diop, décédé le dimanche 29 novembre en France, des suites d'une longue maladie. Parents, amis, sportifs et sympathisants ont fait le déplacement pour rendre un dernier hommage à l'international sénégalais dont les qualités humaines n'ont laissé personne indifférente.

Tristesse, émotion, désolation étaient les sentiments les plus partagés, samedi dernier, à Rufisque, lors de l'ultime hommage rendu à Papa Bouba Diop. Plusieurs bâches étaient dressées sur le terrain Ndefaane, à Hlm Rufisque, lieu où la famille a décidé de tenir les obsèques. Un comité d'organisation a été mis en place. On peut facilement reconnaître les membres par leurs badges estampillés «organisation ou famille». Ils distribuent des bouteilles d'eau, installent des chaises ou orientent les personnes. D'autres, avec leurs tee-shirts à l'effigie du «Lion», tentent désespérément d'établir un cordon de sécurité pour empêcher que la tente, dressée pour la prière funéraire, ne soit prise d'assaut par la foule. Toute la ville de Rufisque est sortie pour rendre un dernier hommage à son digne fils arraché à son affection. Vieux, jeunes, hommes et femmes, personne n'a été en reste.

Il est 11 heures 18 minutes, lorsque le préposé au micro annonce l'arrivée imminente de la dépouille en provenance de la morgue. Malgré les barrières de sécurité, chacun veut apercevoir le cercueil de là où il se trouve. «Je n'arrive toujours pas à croire qu'il est parti», se lamente Mass Mbengue, ami d'enfance de la victime. Et pour cause, lui et Papa Bouba ont fait l'école primaire ensemble. «Nous étions toujours sur ce terrain à jouer au football», a-t-il ajouté révélant que lorsque le défunt a su que son femme «était gravement malade», « c'est lui-même qui m'a appelé pour me remettre de l'argent afin de me soulager». «Papa Bouba est toujours resté le même, il n'a jamais changé», a poursuivi Mass, les larmes aux yeux.

Ici, les témoignages sur le défunt ne manquent pas et tous les superlatifs sont utilisés pour rappeler à quel point il était serviable. En sobre personnage et brillant athlète, Papa Bouba Diop aura définitivement marqué la ville de Rufisque. «Il lui est arrivé, une fois au Sénégal pour ses vacances, de faire du porte à porte dans le quartier pour aller saluer ses voisins. C'est un signe qu'il ne s'est pas égaré et qu'il est resté simple, courtois et discret jusqu'à son dernier souffle», a reconnu, pour sa part, Astou Diop, une septuagénaire.

Juste après, le cercueil arrive. La foule ne cesse de grandir, malgré la chaleur étouffante qui sévit sur les lieux. La prière mortuaire pouvait ainsi démarrer dans un calme subite. L'émotion était à son paroxysme à la fin de cette étape.

Une procession de plus d'une heure pour rallier le cimetière

Rufisque était noir de monde. La foule qui accompagnait Papa Bouba Diop dans sa dernière demeure s'étendait à perte de vue. Difficile de ne pas se faire bousculer ou se faire marcher dessus. Il fallait jouer des coudes et des mains pour apercevoir, de loin, le cercueil. Mais le fait marquant est que l'organisation a voulu que la foule accompagne le cortège funèbre à pied. Une distance de plus de deux kilomètres avalée en un peu plus d'une heure de temps dans une chaleur accablante.

Mais à chaque passage, les mêmes prières reviennent souvent des uns : «Que le Bon Dieu ait pitié de son âme», «Qu'Allah le Tout Puissant l'accueille dans Son Paradis», «Que le Bon Dieu lui rende le bonheur qu'il nous a procuré», entre autres. Pendant ce temps, d'autres immortalisent, avec leurs téléphones portables, son fils Aaron et ses coéquipiers de la génération 2002. Certainement une manière à eux de dire au revoir à leur fils, arraché à leur affection.

Au cimetière de Dangou, un impressionnant dispositif policier est déjà sur place. Après une attente de plus d'une heure, le cortège arrive enfin accompagné par des zikrs. La délégation de l'État, avec à sa tête le ministre des Sports, Matar Bâ, les autorités locales, ses coéquipiers de 2002 et son fils, Aaron, étaient aux premières loges. La mise sous terre pouvait alors démarrer et ce, dans la plus grande sobriété possible. Comme le défunt Papa Bouba Diop a vécu. Repose en paix Gaindé !