Sénégal: Rencontre secrète Macky Sall-Khalifa Sall - Souleymane Jules Diop opine, Taxawu senegaal dément

Invité de l'émission Grand Jury de la Rfm hier, dimanche, l'ambassadeur permanent et représentant du Sénégal à l'Unesco a révélé que le président Macky Sall reçoit tout le temps les opposants dont Khalifa Sall pour discuter. Souleymane Jules Diop a dit cependant ne pas être capable de révéler le contenu de leurs échanges. « Ils se sont rencontrés (Mackay Sall et Khalifa Sall). Enfin, il est allé le trouver. Ils se sont parlé. Ils ont échangé. Je n'ai pas le droit déflorer ou d'évoquer ici des contenus de discussions qui elles-mêmes n'ont jamais été évoquées jusqu'ici. Mais oui, Khalifa a échangé et discuté avec le président Macky Sall (... )

Les hommes politiques discutent toujours. Même si dehors, officiellement ils se battent, ils échangent et discutent toujours », a dit Souleymane Jules Diop hier, dimanche sur la Rfm. En réplique, le camp de Khalifa Sall dément formellement les propos de Souleymane Jules Diop relatifs à une quelconque rencontre entre Macky Sall et leur leader.

Dans un communiqué signé par Moussa Taye, porte-parole de Khalifa Ababacar Sall, il est ainsi écrit que: "Taxawu Senegaal dément fermement les propos de Souleymane Jules Diop faisant croire à des rencontres entre Khalifa Ababacar Sall et le président Macky Sall. Ces allégations... ne reposent sur aucun fondement".

Et de poursuivre : " Taxawu Senegaal défie Souleymane Jules Diop qui, manifestement, renoue avec sa propension naturelle à mentir pour exister, de prouver la date et l'heure auxquelles les deux hommes se seraient rencontrés. En dehors de l'audience du 24 mars 2020 au Palais de la République retransmise par les chaînes de télévisions et de radios, il n'y a aucune rencontre officielle encore moins secrète, ni diurne ni nocturne entre les deux homes".

Au demeurant, Taxawu Senegaal, qui dit s'inscrire dans "une opposition ferme et responsible", appelle ses militants, sympathisants et au-delà le peuple sénégalais à n'accorder aucun crédit à cette "manipulation".

SOULEYMANE JULES DIOP SUR UN SUPPOSE DEAL ENTRE MACKY ET IDY : «il y a trois variables et je ne maitrise aucune d'elles»

La visée politique de l'ouverture du gouvernement au président du parti Rewmi, Idrissa Seck, continue d'intriguer bon nombre de Sénégalais, en corrélation avec la présidentielle de 2024. Si certains avancent la thèse de la volonté pour le chef de l'Etat de se maintenir au pouvoir en neutralisant ses adversaires politiques les plus en vue comme le deuxième à la présidentielle de février 2019, d'autres parlent de souhait de dauphinat pour les prochaines joutes présidentielles. Invité à répondre si oui ou non, le président Macky Sall et Idrissa Seck avaient un deal politique en perspective des élections de 2024, l'Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Délégué Permanent du Sénégal auprès de l'Unesco s'est voulu très méfiant.

En effet, Souleymane Jules Diop a de manière subtile refusé de donner son avis personnel. Au journaliste, il a répondu «qu'il y a trois variables et je ne maitrise aucune d'elle». Se voulant clair, il dira que «l'intention du président de la République, je ne la connais pas. Ce que du point de vue de la légalité est possible, je ne suis pas juge constitutionnel pour en attester. Troisièmement, le choix du peuple sénégalais, je ne connais pas encore. Sur ces trois triptyques, je n'ai pas la maitrise sur l'une d'elle».

Se prononçant, par ailleurs, sur la possibilité pour le président Macky Sall de faire un troisième mandat, l'ancien Ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la mise en œuvre du Pudc a rappelé le discours de certains opposants, lors du référendum de 2016. Il dira avoir entendu certains d'entre eux dire «ne votez pas ce référendum, parce que si vous le votez, Macky Sall pourra faire un troisième mandat. Ce sont les mêmes qui disent aujourd'hui que Macky Sall ne peut pas faire un autre mandat». Par conséquent, estimant que c'est un débat d'école sur la rétroactivité de la loi, il pense que c'est «le juge constitutionnel qui est le seul capable de dire en l'état ce qu'il en est».