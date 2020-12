Sénégal: Hommage à Papa Bouba Diop - Me Abdoulaye Wade salue la mémoire du « lion du football »

Suite au rappel à Dieu de l'ancien footballeur Papa Bouba Diop, le secrétaire général du Parti démocratique sénégalais (Pds), Me Abdoulaye Wade, a rendu un vibrant hommage au « Lion » et prié pour le repos de son âme.

« En mémoire du défunt, le secrétaire général, Me Abdoulaye Wade, rend un hommage au lion du football et formulé des prières ardentes pour le repos de son âme », indique un communiqué dudit parti daté d'avant-hier et signé de son secrétaire général national adjoint chargé de la Communication, de la presse et de la veille médiatique, Mayoro Faye.

« Papa Bouba Diop, en Sénégalais vaillant, a su hisser très haut le drapeau national au concert du football mondial, laissant ainsi à la postérité des souvenirs indélébiles. Le but libérateur et inoubliable qu'il a marqué contre la France, lors de la Coupe du monde de football 2002, et qui l'a immortalisé a plongé tout le pays dans l'allégresse et la liesse populaire à l'unisson », rappelle le Pds.

Me Wade a aussi dépêché à Rufisque « une importante délégation conduite par le secrétaire général adjoint chargé des Conflits, Doudou Wade, pour présenter ses condoléances, celles Karim Wade et du parti à la famille éplorée », rapporte la source.

Selon le communiqué, Me Wade a ordonné « le report de la rencontre, qui était prévue dimanche, entre le Secrétariat général chargé des structures et des mouvements de soutien avec les cellules d'entreprises à une date ultérieure ». Cette rencontre devrait être la dernière d'une série sur le processus de renouvellement des structures de base et d'animation du parti.