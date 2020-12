Sénégal: Réponse aux préoccupations des députés, aide alimentaire Covid-19 - Samba Ndiobène Ka esquive la question sur les 69 milliards

A l'hémicycle de la Pace Soweto, le samedi 5 décembre, pour l'adoption de son budget, le ministre du Développement communautaire, de l'Equité sociale et territoriale, Samba Ndiobène Ka, a répondu aux différentes préoccupations des députés relatives à l'iniquité notée dans l'exécution des programmes de développement lancés par le gouvernement comme PUDC, PUMA, Promovilles... mais également la Couverture maladie universelle (CMU) et les bourses de sécurité familiales. Esquivant celle relative à l'audit des 69 milliards de «Force Covid-19» destinés à l'aide alimentaire, pilotés par son prédécesseur, Mansour Faye.

PLUS DE 106 MILLIARDS POUR SAMBA NDIOBENE KA

Apportant sa réponse aux préoccupations soulevées par les députés, le ministre du Développement communautaire, de l'Equité sociale et territoriale, dont le budget 2021 adopté s'élève à la somme de 106.504.105.410 francs CFA en autorisations d'engagement et 101.504.105.410 francs CFA en crédits de paiement, a esquivé la doléance de certains députés qui sollicitent l'audit de la gestion des 69 milliards de francs CFA du plan de résilience économique et sociale, alloués à son département, pour l'achat de vivres destinés à 1 million de ménages (plus de 8 millions de personnes) vulnérables.

FINALISATION DES TRAVAUX DU PUDC, PUMA ET PROMOVILLES

S'agissant de l'exécution des programmes de développement durable (PUDC, PUMA, Promovilles), Samba Ndiobène Ka dira : «des mesures nécessaires sont déjà prises pour finaliser les travaux de ces trois programmes». Et le ministre de faire remarquer que ce programme est basé sur la privatisation suivant le degré de vulnérabilité tout en assurant la prise en compte des doléances en faisant intervenir les partenaires techniques et financiers. Selon lui, Ziguinchor fait partie du PUDC 2 et que des travaux d'électrification de 40 villages vont démarrer prochainement, tout comme les travaux hydrologiques pour la mise en œuvre de 4 forages. Mais il y a également la livraison de 50 équipements post-récolte. Sur le plan sanitaire, il a annoncé la construction de 10 postes de santé. Pour ce qui est de la zone des Niayes, le bassin arachidier et la Vallée du fleuve Sénégal, un linéaire de 1300 kilomètres de pistes sera construit. Ainsi que l'électrification de plus de 700 villages dans tout le territoire national. Pour ce qui est de Promovilles, il annonce la reprise des travaux qui, selon lui, ont été arrêtés par la défaillance d'une entreprise dont le contrat vient d'être résilié.

LA CMU DOTEE DE 15 MILLIARDS POUR EPONGER SES DETTES

En ce qui concerne la Couverture maladie universelle (CMU), le ministre Samba Ndiobène Ka annonce que l'agence de la CMU a reçu, dans le cadre du Programme de résilience économique et sociale du Fonds «Force Covid-19», une enveloppe de 15 milliards qui lui a permis d'éponger la dette des hôpitaux évaluées à 11 milliards 400 millions et plus de 2 milliards de dette due aux districts sanitaires. Une mission d'évaluation est en cours pour identifier les goulots d'étranglement par rapport à la mise en œuvre.

UNE RECTIFICATION DU REGISTRE NATIONAL UNIFIE EST PREVUE

Quant aux préoccupations liées aux doublons pour les bourses de sécurité familiales, Samba Ndiobène Ka déclare qu'une évaluation globale nationale du Programme national des bourses familiales est en cours. A l'en croire, une rectification du Registre national unifié (RNU) est prévue. D'ailleurs, le projet de décret est déjà introduit au niveau du circuit d'adoption.