Afrique: Pour leurs débuts, le Nigeria et la Côte d'Ivoire se neutralisent

La sélection U-20 de la Côte d'Ivoire a réussi à décrocher le match nul contre le Nigeria U-20 (1-1), dimanche au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo lors de la deuxième journée des matchs de groupes du tournoi qualificatif à la phase finale de la CAN U-20 Total 2021 en Mauritanie, de la zone Ouest B de l'UFOA. L'égalisation dans le temps additionnel de Bi Vroh Dje leur permettra d'aborder le prochain match en bonne position.

Les Ivoiriens et Nigérians se sont livré une bataille de titans dimanche à Porto-Novo durant leur première sortie dans le tournoi de qualification à la CAN U-20 Total Mauritanie 2021. Le match a d'abord ressemblé à un duel physique : si la Côte d'Ivoire a été solide, son homologue du Nigéria a été impérial. Dans un début de match fermé, les deux équipes se sont cassé les dents sur un style de jeu très compact et agressif. Les U-20 du Nigéria ont réussi à prendre l'avantage à la 60e minute grâce à un but de Christopher Nwaeze.

12 minutes après sa réalisation, Christopher Nwaeze sera sanctionné sur un second jaune synonyme de rouge. Alors qu'il ne restait que deux minutes à jouer dans le temps additionnel, les U-20 de la Côte d'Ivoire ont imposé leur jeu et obtenu le nul sur le fil grâce à Bi Vroh Dje (90e +1).

Le groupe B étant composé de trois nations, le Ghana était exempté. Lundi, le tournoi sera au repos et reprendra mardi 8 décembre 2020 avec les affiches Bénin - Togo (15h00 GMT) et Niger - Burkina Faso (18h00 GMT) pour le compte des rencontres de la deuxième journée dans le groupe A.

Réactions :

Ladan Bosso Isah, coach du Nigéria

" On a marqué dans notre temps fort. Les Ivoiriens aussi ont égalisé dans leur temps fort. C'est la loi du football. Nous allons corriger ce qui n'a pas marché et essayer de se qualifier."

Soualiho Haidara, coach de Côte d'Ivoire

" Le score, ça ne me surprend pas car le Nigéria aurait pu gagner. Nous, on aurait pu gagner également. On est arrivé à égaliser parce qu'on a eu la force mentale. C'est à mettre à l'actif des joueurs qui ont cru en leur chance et ont continué de pousser jusqu'à la fin."

(c) Images UFOA Zone B