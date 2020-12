Cote d'Ivoire: Littérature / " Le cancer du sein, un mal à combattre" - Le cri d'espoir de Tess Damiss

Engagée dans la lutte contre le cancer depuis plusieurs années, Odou Pierrette s'est dotée d'une arme supplémentaire pour la sensibilisation. Sous la plume de Tess Damiss, elle vient de publier une œuvre littéraire intitulée " Le cancer du sein, un mal à combattre".

A travers cette œuvre, l'auteur sensibilise aux méfaits de cette grave maladie qui ne cesse de faire des victimes, aussi bien en Côte d'Ivoire que dans le monde entier. Présidente d'une ONG de lutte contre le cancer du sein, elle inscrit la sortie de cet ouvrage dans la continuité de son combat. « Ma motivation vient du fait que ce mal continue de faire des victimes et que notre volonté et notre engagement peuvent faire bouger les lignes dans notre lutte contre cette pandémie », a-t-elle motivé la sortie de cet ouvrage, qui montre les attitudes à tenir pour prévenir cette maladie ainsi que les différents aspects du cancer du sein, ses différentes manifestations et les moyens utilisés par les médecins traitants selon le niveau de son évolution. Elle veut ainsi redonner de l'espoir à toutes ces personnes touchées par ce mal, qui ont perdu goût à la vie, parfois envahies par le désespoir et se laissent emporter par la maladie sans se battre. « Le cancer du sein ne doit pas être un frein à l'épanouissement d'une personne. De plus, aucun changement ne doit s'opérer dans ses relations avec les membres de son service, de sa communauté encore moins de sa famille car la solitude est un très grand problème qui favorise l'avancée du cancer », conseille-t-elle.

Pour marquer son soutien total aux malades du cancer de sein, Tess Damiss présente une couverture assez audacieuse de son œuvre qui développe le triptyque : prévention, dépistage, thérapie. « J'ai fait une photo dénudée de mes seins parce que je voulais marquer mon soutien moral et physique à toutes ces femmes atteintes du cancer du sein. Je veux ainsi leur dire qu'elles ne sont pas seules dans cette épreuve difficile qu'elles traversent », justifie l'auteur, dont la vision d'un monde meilleur et d'un peuple heureux et en bonne santé, l'a amenée à s'engager depuis des années dans le combat humanitaire auprès des couches défavorisées et vulnérables de la société. Aujourd'hui, Tess Damiss s'est assignée un challenge supplémentaire avec la création de l'Ong Audace Cancer, engagée résolument dans la lutte contre toute forme de cancer et plus particulièrement le cancer du sein.