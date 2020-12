Cote d'Ivoire: Secteur agricole - 11,6 milliards pour soutenir trois structures

Le Projet de solutions numériques pour le désenclavement des zones rurales et de l'e-agriculture (Psndea) a décidé d'apporter son appui au gouvernement dans la mise en œuvre de son programme d'urgence de lutte contre la Covid-19 et de ses effets sur le secteur agricole. Notamment en procédant à la réallocation d'un montant de 20 millions de dollars soit 11,6 milliards de F Cfa sur son budget à trois structures du secteur agricole, à savoir l'Agence pour le développement de la filière riz (Aderiz), l'Interprofession avicole ivoirienne (Ipravi) et l'Office d'aide à la commercialisation des produits (Ocpv). La signature de convention de cette réallocation s'est faite le 3 décembre, au siège du Psndea à Angré 7e Tranche.

« Cette décision a fait l'objet de plusieurs réunions avec la Banque mondiale qui est le partenaire technique et financier du projet. Au terme des discussions, une procédure a été instituée déterminant le rôle de chacun des acteurs. Pour en faciliter la gestion en vue de l'optimisation des résultats, une nouvelle composante a été créée. Il s'agit de la composante anti-Covid à travers laquelle ces trois protocoles de partenariat ont été élaborés », a expliqué Parfait Boffoué Adjoumani, le coordonnateur du Psndea. Il s'est aussi félicité de la qualité des relations entre le Psndea et les structures bénéficiaires.

Les accords désormais signés, il s'agira maintenant d'assurer une bonne gestion des montants qui seront alloués afin d'impacter positivement les populations et activités cibles. Pour Parfait Adjoumani, tout doit se faire dans la responsabilité. « Notre responsabilité est grande car le gouvernement, la banque mondiale et les bénéficiaires finaux suivent avec une attention particulière ce dossier (...) Me référant à la qualité de notre collaboration, je ne peux m'empêcher d'affirmer que les autres acteurs sont dans les mêmes dispositions que nous, car nous sommes tous conscients que la crise sanitaire a créé chez les acteurs du monde agricole des situations catastrophiques auxquelles notre action devrait constituer un remède », a-t-il indiqué.

Le Psndea vise à accroître l'accès aux services numériques dans les zones rurales et l'usage des plateformes numériques pour améliorer la productivité agricole et l'accès aux marchés.