Cote d'Ivoire: Universités et écoles du supérieur publiques - 389 postes d'enseignant-chercheur et de chercheur à pourvoir

La Commission nationale de recrutement des enseignants du supérieur (Cnres) et le Comité national scientifique (Cns) ont tenu, les 4 et 5 décembre, sous l'égide du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (Mesrs), une session conjointe de recrutement d'enseignants du supérieur et de chercheurs.

Cette activité de sélection, lancée le 5 mars 2020, et qui a été interrompue à cause de la pandémie à coronavirus, a eu lieu à l'amphithéâtre du District A de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. La session vise à pourvoir 389 postes validés par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique sur la base des besoins exprimés par les universités publiques, les grandes écoles publiques, les instituts et centres de recherche.

150 experts, représentant le Mesrs, le ministère de la Fonction publique, les universités publiques, les grandes écoles publiques et les structures de recherche ont pris part aux travaux de recrutement, qui se sont déroulés en séance plénière. Le directeur des Ressources humaines du Mesrs, Djimbala Diakité, a traduit la gratitude du ministre Adama Diawara à tous les participants. « L'une des grandes innovations dans le processus actuel est l'utilisation du Système de gestion des ressources humaines (Sygrh) comme moyen d'expression des besoins pour les structures, canal d'inscription pour les candidats et suivi du processus pour la Drh et les structures », a expliqué Djimbala Diakité.

Le recrutement des enseignants-chercheurs et chercheurs est régi par le décret n° 96-275 du 29 mars 1996, portant création de l'emploi d'assistant de l'enseignement supérieur et d'attaché de recherche.