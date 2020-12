Sénégal: Kaolack / Appui aux sinistrés de l'incendie au marché central - Unacois "Jappoo" offre 3 millions et appelle à la reconstruction des marchés

L'Union nationale des commerçants, opérateurs et industriels du Sénégal (Unacois-"Jappoo") a offert une enveloppe de trois (3) millions de francs Cfa aux commerçants victimes du dernier incendie du "Mbaru feugue jay", dans le marché central de Kaolack. Cet appui qui est destiné à la survie des sinistrés, en cette période de chômage intense, leur a été remis par le président national de l'Unacois "Jappoo", Idy Thiam qui conduisait une forte délégation du bureau national. Une occasion pour l'Unacois "Jappoo" de réitérer sa demande relative à la reconstruction des marchés sénégalais, surtout leur modernisation, pour éviter les incendies répétitifs dans ces lieux de commerce et spéculation.

Pour les partisans d'Idy Thiam, la majeure partie des marchés sénégalais sont construits avant l'indépendance. Les plus nouveaux datent des premières années ayant suivi notre accession à la souveraineté internationale et présentent un état de vétusté littéralement avancé. Ce qui explique aujourd'hui l'anarchie totale qui y règne, en termes d'occupation et autres branchements électriques clandestins sans aucune garantie technique valable.

Des faits relativement provocateurs et qui sont souvent à l'origine des feux. Malgré la volonté du chef de l'Etat de mettre en place un plan de réforme nationale qui vise la construction, dans chaque capitale régionale, d'un marché moderne, le syndicat des commerçants, opérateurs et industriels du Sénégal exige l'implication massive des organisations de commerçants dans tous ces projets, car étant les organisations les mieux indiquées pour accompagner les plans de conception liés à ces différents programmes.

Ces commerçants ont aussi saisi cette occasion pour dire ouvertement aux autorités qu'il n'est plus acceptable que les commerçants continuent encore d'occuper des cantines et autres souks qui ne peuvent plus rien leur apporter, qu'ils ne sont pas en mesure de garantir nulle part ailleurs. Car ce sont le plus souvent des points de commerce qu'ils n'occupent que sur la base d'une simple autorisation à titre précaire et révocable qui peut leur être retiré à chaque instant.