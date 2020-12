Afrique: Afrobasket u18 masculin et féminin en Egypte - Les lioncelles à la peine, les lionceaux s'accrochent

Les équipes nationales du Sénégal n'ont pas été à la fête à l'Afrobasket des moins de 18 ans organisé dans les deux catégories en Egypte. Après la lourde défaite concédée d'entrée de compétition, face aux Aiglonnes du Mali, championnes en titre, les Lioncelles sont tombées ce dimanche face à l'Egypte. Elles sont désormais contraintes à l'exploit pour espérer décrocher une place en finale et l'un des deux tickets qualificatifs pour le Mondial U19 en 2021. Défaits par l'Egypte lors de la deuxième rencontre, les Lionceaux ont, de leur côté, rebondi en s'adjugeant une victoire étriquée sur la Guinée (55-53.) De bon augure en perspective des prochaines demi-finales croisées.

Surpris samedi par l'Egypte (75-65), l'équipe nationale U18 a réussi à décrocher, dimanche, un deuxième succès contre le Guinée (55-53) lors de la 3e journée de l'Afrobasket U18 masculin qui se déroule en Egypte. Les lionceaux se sont imposés au forceps ace à un adversaire qui n'a rien lâché d'un bout à l'autre de la rencontre. Comme le reflètent les deux premiers quart-temps qui ont été soldés par une égalité parfaite au score ( 33-33).

Les Guinéens réussiront même à prendre l'avantage et distancer les Lionceaux au terme du troisième quart temps (47-39). Le Sénégal ne tardera pas à remettre les pendules à l'heure dans le dernier quart temps et faire la différence. Une victoire à l'arrachée et qui relance les poulains du coach Madiéne Fall en perspective de la deuxième phase des demi-finales. Pour leur retour dans la compétition, huit après leur sacre en 2012, la sélection Sénégal U18 est quant en elle mal embarquée à l'Afrobasket 2020 féminin.

Après la lourde défaite essuyée d'entrée contre le Mali(37-61), les Lioncelles ont encore perdu samedi devant l'Egypte, pays hôte du tournoi (48-54). Les protégées d'Ousmane Diallo aborderont leurs deux matchs en retrouvant ce lundi 7 novembre, Mali et demain mardi l'Egypte. Trois équipes seulement se disputent en matchs aller et retour cette compétition. Ce sont les deux finalistes en filles et garçons qui seront qualifiées pour la Coupe du monde de basket U19 en 2021. « On a perdu les deux premiers matchs mais il en reste deux. Ce n'est pas perdu. Dimanche, on a eu une journée off. On va corriger ce qui va être corrigé. On va revenir plus fortes. C'est l'objectif de faire partir des deux premiers et de se qualifier à la Coupe du monde. On va tout faire pour gagner les deux prochains matchs. Pour le moment, comme le coach l'a dit, c'est un manque d'expérience. On baisse par rapport aux matchs. Mais une fois que l'on est dans le bain, on va corriger », a confié Victorine Thiaw, la meneuse de l'équipe nationale U18. Le Sénégal et l'Egypte, respectivement 2e et 3e, vont disputer le deuxième ticket qualificatif pour la finale. Puisque le Mali, champion d'Afrique en titre, a d'ores et déjà validé le sien après ses deux larges succès contre le Sénégal et ensuite l'Egypte (68-55).

PROGRAMME DES LIONCELLES

LUNDI 7 DÉCEMBRE

17h30 Sénégal vs Mali

MARDI 8 DÉCEMBRE

15h00 Egypte vs Sénégal