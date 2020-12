Cote d'Ivoire: Sécurité routière - La Sicta cible les apprentis « Gbaka »

La Société ivoirienne de contrôles techniques automobiles et industriels (Sicta) s'est engagée, depuis le 2 décembre, à offrir une chasuble fluorescente à l'apprenti de chaque mini bus de transport en commun, appelé « Gbaka », qui viendrait faire son contrôle technique automobile.

L'opération a été lancée le 2 décembre, à la station sise à Yopougon-Zone Industrielle, par le directeur général de la Sicta, Dominique Gouvernayre, en présence des représentants de l'Office de sécurité routière (Oser) et du Haut conseil du patronat des entreprises de transport routier (Hcpetr-CI).

Selon Dominique Gouvernayre, le port de ces chasubles de couleurs vives et fluorescentes rendra les apprentis de Gbaka, véritables « voltigeurs » visibles dans la circulation, de nuit comme de jour. «À partir du moment où l'apprenti est plus visible, c'est important pour nous. Car les piétons sont les personnes les plus vulnérables dans les accidents. Et l'apprenti gbaka est aux trois quarts piéton», a-t-il soutenu.

Pour Dominique Gouvernayre, la société qu'il dirige doit aller au-delà de son rôle régalien qui est le contrôle technique automobile pour soutenir le gouvernement dans les autres actions de sécurité routière. C'est justement dans ce cadre que se situe l'opération de distribution de chasubles aux apprentis Gbaka. «Nous sommes un partenaire essentiel du ministère des transports et de ses administrations. Le contrôle technique fait partie de la sécurité routière. Nous avons décidé de renforcer les actions de la Direction générale des transports terrestres et de la circulation (Dgtttc), et de l'Oser en s'associant au renforcement de la sécurité routière», a-t-il souligné.

Le représentant de l'Oser. Irié Bi Raphaël, a pour sa part salué l'implication de la Sicta dans la préservation de la vie des chauffeurs et apprentis des gbakas : «l'Oser ne peut pas jouer seul ce rôle », a-t-il mentionné.