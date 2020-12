Cote d'Ivoire: Cohésion sociale - Le médiateur en mission d'apaisement à Bangolo

Le Médiateur de la République, Adama Toungara, était en mission de paix le 4 décembre à Bangolo, chef-lieu de département dans la région du Guémon. Il y était pour appeler toutes les communautés, et particulièrement les jeunes, à l'apaisement ; suite aux violences enregistrées dans le département à l'occasion de la présidentielle du 31 octobre. L'on avait déploré d'importants dégâts matériels dont des incendies de maisons et de voitures, des destructions de biens et autres.

À ses hôtes, le médiateur de la République a recommandé de ne plus se laisser manipuler par les hommes politiques. Et de privilégier la paix et les actions de développement, car la région du Guémon a beaucoup souffert de la violence liée aux précédentes crises que le pays a connues dans un passé récent.

« Il faut que nos parents sortent de la manipulation, parce que dans la manipulation aucun développement n'est possible. Qu'est-ce qu'on a obtenu dans les confrontations ? Rien ! Le Guémon a trop souffert des crises. Il faut que vous mettiez fin à ces actes de violence qui ne nous honorent pas », a martelé Adama Toungara, pour qui les wê de Bangolo sont des "oncles".

Ce fut le même message adressé aux jeunes, toutes tendances politiques confondues. « Mes chers enfants, ne soyez pas des adeptes de la violence. Quand ils vous envoient des sms, vous n'êtes pas obligés de détruire. Ceux qui s'attaquent aux biens publics s'exposent à la rigueur de la loi. Vous ne verrez pas le fils d'un député, d'un ministre ou d'un sénateur sur une barricade. Réfléchissez à cela », a-t-il fait savoir. Avant de leur conseiller de ne pas s'opposer inutilement à la République.

Pour les échéances électorales prochaines, notamment les législatives, Adama Toungara a souhaité que celles-ci se déroulent sans grabuge. « Bangolo doit être désormais une ville de paix, de solidarité et de cohésion sociale. Le défi ne peut être relevé qu'avec l'implication de tous. Engageons-nous tous à offrir un nouveau visage à Bangolo. Le dialogue doit prévaloir. Aucune solution durable ne peut être obtenue par la violence. Nos jeunes doivent comprendre que leur avenir, c'est de se trouver un emploi. Faisons-en sorte que le Président Alassane Ouattara soit satisfait de nous et c'est comme ça qu'il pourra venir avec plein de projets pour nous », a recommandé le médiateur de la République à ses hôtes.

Avant l'étape de Bangolo, Adama Toungara a parcouru les localités de Béoué et Gouégui-Zagna.

Un comité de veille et de suivi de la cohésion sociale de Bangolo a été mis en place pour prévenir les violences dans le département.