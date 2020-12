Cote d'Ivoire: Miss 2.0 - La finale aura lieu le 20 décembre

Le concours de beauté intellectuel et entièrement digital dénommé concours « Miss 2.0 » dévoilera ses lauréates le 20 décembre. Chaque candidate sera évaluée par un jury de renom composé de Isabelle Moreno, Ibrahim Fernandez, Ruth Gbagbi, Fatou Tandjan, Watts Ouattara, Joël Williams, Athina Niekou, Aya Konan et Fabienne Dervain et obtiendra un score final.

Joints hier au téléphone, les organisateurs du concours de beauté ont annoncé les grandes lignes de ce rendez-vous spécial dont le coup d'envoi de la grande finale a été donné le 1er décembre : « Après plusieurs semaines d'une compétition remarquable, nous connaissons enfin la liste des dix candidates finalistes à l'élection de Miss 2.0. Grâce à l'éloquence et le talent dont elles ont fait preuve durant leurs précédents challenges vidéo, elles rejoindront la phase du training camp. C'est-à-dire, la phase finale du concours», a fait savoir Fatim Cissé, promotrice dudit concours.

Selon elle, la villa du training camp sera le lieu de vie des finalistes durant les prochains jours. Elles participeront à des activités et des temps de formation avec des professionnels afin d'être outillées pour leurs quatre challenges finaux. A savoir le challenge sportif, le challenge du vlog, celui du look d'une Miss 2.0 et enfin celui de « pitch ton projet ».

Durant toute la période, le public pourra soutenir sa candidate favorite en votant en ligne sur le site www.Miss2.0 ou par sms. A l'issue de ce concours qui mettra aux prises dix finalistes que sont Ingrid Zate, Marie-Lucienne Affoué N'Guessan, Leila Dosso, Marie Blanche NGuia, Yaba Dina Tan, Mariam Cire Cissé, Myriane Amettey, Grâce Yokoly, Sandy Kouassi et Karen Boussou, la lauréate 2020 du concours Miss 2.0 sera récompensée avec une voiture neuve, un chèque d'une valeur de 15 millions de F Cfa, une bourse d'études et un voyage à Singapour.

Rappelons que ce concours organisé par Pépé Soupe est un tout nouveau concours digital qui a pour but de promouvoir l'ambassadrice du leadership féminin en Côte d'Ivoire.