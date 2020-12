Sénégal: Manquements dans les réalisations de Promovilles, PUDC, Puma, bourses familiales et CMU - Samba Ndiobène Ka invité à plus d'équité dans l'exécution des projets de développement

Lors de l'adoption du budget du ministère du Développement communautaire, de l'Equité sociale et territoriale, dirigé par Samba Ndiobène Ka, samedi 5 décembre 2020, les députés ont attiré l'attention du ministre sur de nombreuses inégalités notées dans la réalisation des projets de développement durable. Il s'agit, entres autres, de Promovilles, du PUDC, du PUMA, la Couverture maladie universelle (CMU). Ils ont également demandé à M. Ka de revoir les bourses de sécurité sociale.

Lors du vote, samedi 5 décembre, du budget du ministère du Développement communautaire, de l'Equité sociale et territoriale, les députés ont fait part de leurs doléances concernant l'exécution des projets de développement comme Promovilles, PUDC et PUMA et les bourses de sécurité sociale (bourses familiales) et la Couverture maladie universelle (CMU), l'électrification de certaines localités et la réalisation des pistes de production ou des routes pour permettre l'écoulement des produits et cultures. Les députés disent avoir constaté, dans certains cas, des inégalités dans la mise en œuvre des politiques publiques.

Suffisant pour qu'ils invitent le ministre à plus travailler de manière équitable, notamment dans le choix des localités devant bénéficier des interventions de son département. Surtout que, soulignent-ils, même si les travaux, dans le cadre de ces projets, sont entamés dans certaines villes et localités, ils sont à moitié achevés. Cependant, les élus du peuple déplorent cet arrêt des travaux dans certaines villes car, selon eux, c'est ce qui est à l'origine de beaucoup de cas d'inondations constatées cette année comme c'est le cas à Ziguinchor, au quartier Soukoupapaye. Ils ont également interpellé le ministre sur la création des pistes rurales, l'électrification des zones frontalières et reculées du pays parce que les fonctionnaires qui y sont affectés ne restent pas souvent dans ces parties du pays qui manquent de tout. Pour certains députés, même l'eau potable est introuvable dans ces villages car il n'y a pas de forages, encore moins des robinets.

CONTRE LES DOUBLONS ET POUR LA REVISION DES CRITERES D'OCTROI DES BOURSES FAMILIALES

Les parlementaires appellent en outre le ministre à revoir les critères et la politique d'obtention des bourses de sécurité familiale. Ils motivent leur appel à la révision des critères d'attribution de cette aide de l'Etat aux plus démunis par le fait qu'il y a souvent des doublons à corriger. Il y a aussi des familles où on note plus de 7 personnes qui ont la bourse alors qu'à côté, l'on voit des maisons avec des revenus limités où personne ne bénéficie de la bourse familiale.

Toutefois, ils suggèrent l'accompagnement des ménages enrôlés, afin de les aider à sortir de la pauvreté, plutôt que de les garder continuellement dans ce programme. Les députés ont relevé également les difficultés auxquelles les bénéficiaires des bourses familiales sont confrontés, surtout dans les zones reculées, relativement au manque permanent du réseau mais aussi du fonds pour le paiement des allocations.

Pour ce qui est de la Couverture maladie universelle (CMU), un programme sanitaire social dans lequel les bénéficiaires sont enrôlés d'office pour leur permettre d'accéder facilement aux soins médicaux à moindre coût, les parlementaires attirent l'attention du ministre sur la nécessité de revoir le cahier de charges. Ils conseillent au ministre Samba Ndiobène Ka de mettre en place un système d'épargne ou de crédit, étant donné que les mutuelles de santé ne peuvent pas régler tous les problèmes.