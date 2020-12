Cote d'Ivoire: Équitation (Assemblée générale ordinaire) - De bonnes perspectives pour la saison 2020-2021

L'Assemblée générale ordinaire de la Fédération ivoirienne d'équitation (Fie) s'est tenue le 5 décembre à l'Espace Crystal, à Abidjan. Comme chaque année, ces retrouvailles « familiales » sont l'occasion pour le président de la Fie, Stéphane Ouégnin, et son comité directeur de dresser le bilan de l'exercice écoulé.

Bien évidemment, celui-ci a été marqué par la crise sanitaire dont les conséquences affectent encore aujourd'hui les activités équestres.

Le bilan moral lu par Cheick Bamba, secrétaire général de la fédération, présente un tableau marqué par la covid-19. « Ç'a été une saison assez particulière », a-t-il reconnu, faisant allusion à l'année 2020.

En dehors de cela, Cheick Ahmed Bamba a rappelé que 2019 a été une année faste de la fédération, avec l'affiliation de la Côte d'Ivoire à la Fédération équestre internationale (Fei).

« C'était un des points essentiels du mandat du président Ouégnin. Nous avons signé plusieurs partenariats avec l'Injs. Nous comptons, en plus d'utiliser les installations de l'Injs pour le développement de l'équitation et d'y créer un club, surtout y former des moniteurs. Malgré la pandémie à coronavirus, nous avons signé des partenariats, notamment avec l'Oissu. Il s'agit d'implanter notre sport au cœur des établissements scolaires depuis la base, à travers les élèves, etc. », a souligné le secrétaire général, qui n'oublie pas les participations au Salon du cheval, au Maroc et la participation de la Côte d'Ivoire à l'assemblée générale du groupe 9 dont fait partie notre pays.

Le bureau fédéral a mis à profit l'absence de compétitions pour revisiter ses textes, en particulier ceux relatifs aux concours de saut d'obstacles.

Lentement mais sûrement, l'équitation en Côte d'Ivoire est en train de se mettre au goût des normes internationales. Bientôt, elle pourra délivrer des diplômes ivoiriens assortis du sceau de la fédération. A ce propos, elle a réussi à dégoter plusieurs sessions de formation de niveau international, grâce à la Fei Solidarité.

Mamadou Ouattara, vice-président de la fédération, qui présidait l'assemblée générale supervisée par le directeur des sports de haut niveau et de la vie fédérale du ministère des Sports, Emile Durand, a surtout levé la séance sur des notes d'espoir.

En effet, si tout se passe comme prévu, la Fie qui a obtenu de la tutelle un terrain de 30 ha pour bâtir la cité du cheval du côté d'Ebimpé se remettra en selle incessamment. Pour 2021, Mamadou Ouattara, l'argentier de la fédération, annonce la participation de cavaliers ivoiriens au Young jumping compétition.

Une épreuve internationale qui devrait occuper les jeunes cavaliers en raison du report des Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar 2022 à 2026.

Officiellement, le calendrier de la fédération ivoirienne prévoit quatre grandes compétitions nationales : une course d'excellence, le Grand prix Félix Houphouët-Boigny, le Prix du Président de la République et la course du cinquantenaire de la Lonaci.