Gabon: Conasysed - Décision de l'Assemblée Générale du 05 décembre 2020

La Convention nationale des syndicats du secteur éducation (Conasysed), par le biais de son Secrétaire général, Louis Patrick Mombo a tenu une assemblée générale le samedi 05 décembre dernier à Libreville. De ladite rencontre, plusieurs décisions ont été rendues compte tenu du non respect des engagements du gouvernement gabonais.

Compte tenu du non respect des engagements du Gouvernement et considérant :

La non régularisation des situations administratives ;

la non organisation des concours d'entrée à L'ENI et à L'ENS ;

le non paiement des rappels solde ;

le non paiement des vacations du BAC et des examens de l'enseignement Technique et professionnel session 2020 ;

le refus du gouvernement de procéder aux nominations régulières des chefs d'établissement et d'autres Personnels administratifs ;

la nouvelle école gabonaise version COVID-19 avec les nouveaux emplois du temps qui impactent négativement sur l'exécution des programmes et la formation des élèves ;

la non construction des établissements scolaires et la non livraison des 400 salles de classe annoncées par le gouvernement ;

le refus du gouvernement d'octroyer la prime COVID-19 aux enseignants ;

le non paiement des salaires et des primes séquestrés arbitrairement des enseignants depuis 2015 à ce jour pour exercice des activités Syndicales et par rapport au recensement des agents publics de 2018 ;

la problématique des inscriptions discriminatoires des élèves dans les établissements dont certains sont volontairement écartés du circuit scolaire par le gouvernement qui refuse leur inscription tant dans les établissements publics que privés au prétexte qu'ils proviennent des établissements privés considérés comme des établissements privés de formation pédagogique quelconque par le gouvernement, pourtant autorisés à ouvrir par le même gouvernement et certains élèves malgré l'obtention du CERTIFICAT D'ÉTUDES PRIMAIRES (CEP), tout ceci en violation du droit à l'éducation garanti pour tous aux termes des dispositions de l'article 26 de la Déclaration Universelle des Droits de L'Homme (DUDH) ;

Le refus du gouvernement d'ouvrir les négociations avec la CONASYSED malgré le dépôt du cahier de charges le 03 février 2020 etc..

L' Assemblée Générale a décidé d'une entrée en grève après sensibilisation sur le terrain jusqu'au 08 janvier 2021 , date de la prochaine Assemblée Générale qui confirmera l'entrée en grève.

Pour la CONASYSED,

Le Délégué Général,

Louis Patrick MOMBO.

