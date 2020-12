Gabon: Journée internationale du volontariat - LE PAYNCoP Gabon présente sa contribution à la lutte contre le Covid-19

Célébrée sous le thème "Ensemble, c'est possible grâce à la contribution du volontariat" la Journée internationale du volontariat a été l'occasion, cette année, de montrer la contribution des volontaires dans la lutte contre la crise sanitaire, devenue crise sociale et économique.

Le PAYNCoP Gabon, prenant part à la manifestation organisée par le Bureau Afrique centrale de l'OIF et le système des Nations Unies, en partenariat avec le Ministère en charge de jeunesse, n'a pas manqué de mettre en évidence les actions menées dans le cadre de la lutte contre la pandémie du covid19.

« Depuis l'apparition de la maladie, nous avons mener des actions de sensibilisation et de soutien à l'endroit des plus vulnérables » a indiqué Jerry Bibang, son Coordonnateur National.

Ces actions concernent essentiellement la sensibilisation des jeunes sur les mesures barrières, via les réseaux sociaux, en partenariat avec le Conseil National de la Jeunesse (CNJ) ; le projet de lutte contre les fakes news autour du covid19 (l'infodémie), en partenariat avec l'UNESCO ; la sensibilisation des jeunes à travers la bande dessinée, en partenariat avec Yali Gabon et Laboratoire Citoyen du Nouveau Monde ; le projet de mise en place de kit de lavage de mains dans les quartiers sous-intégrés de Libreville, en partenariat avec Ingénieurs Sans Frontières ; le projet d'appui urgent aux personnes vivant avec un handicap, grâce au soutien de l'Unesco et le projet de lutte contre la propagation du covid19 chez les jeunes et les femmes en milieu carcéral, avec l'appui du Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale (UNOCA) et la Fondation Omar Bongo pour la Paix, la Science et la Culture (FOBO).

« A travers nos actions, nous avons touché directement 950 personnes et impacté plus de 1000 personnes indirectement ». C'est aussi l'occasion, pour nous, de réitérer notre reconnaissance à l'endroit des partenaires qui nous font confiance, notamment l'UNESCO, l'UNOCA, la FOBO et bien d'autres.

En dépit de ces efforts, nous sommes tout de même conscients que les défis sont encore multiples et variés. L'un de notre défi est de pouvoir rendre économiquement autonome les personnes vulnérables à travers la mise en place des activités génératrices de revenus car la paix ne se limite plus à l'absence de guerre, c'est aussi l'absence de chômage, d'inégalités, d'injustice...