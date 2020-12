Cameroun: Scrutin - 24 000 pionniers aux urnes

Les membres des collèges électoraux ont pu effectuer leur devoir civique hier sur l'ensemble des 58 circonscriptions électorales en toute tranquillité.

Ecole publique bilingue de Bastos à Yaoundé hier en mi-journée. Un groupe d'une quarantaine de personnes descend d'un car de transport pouvant contenir une soixantaine de passagers. A la descente, quelques-uns constatent qu'ils n'arborent pas de masques faciaux obligatoires pour rentrer dans un bureau de vote puisqu'ils sont électeurs. « Avancez ! », leur lance l'une des préposées aux opérations électorales. Ils sont soumis, comme tous les autres, à la désinfection des mains avec une solution hydro-alcoolique, à la prise de température, puis il leur est remis à chacun, un masque facial. Mais avant de rentrer dans cette enceinte qui compte trois bureaux de vote, la fouille des sacs à mains est systématique.

Ces mesures appliquées à l'Ecole publique bilingue de Bastos le sont également quelques centaines de mètres plus loin au lycée technique Charles Atangana où les chefs traditionnels sont appelés à élire leurs pairs, représentants du commandement traditionnel dans les conseils régionaux. Les départements du Boyo, de la Mezam, de la Momo dans la région du Nord-Ouest, le Fako, le Lebialem dans le Sud-Ouest, le Mayo-Tsanaga, le Diamaré dans l'Extrême-Nord, le Lom-et-Djerem et le Haut-Nyong à l'Est, les Bamboutos et la Mifi à l'Ouest, le Dja-et-Lobo au Sud sont soumis aux mêmes règles d'hygiène et de sécurité. Au total, ce sont quelques 24 238 électeurs, représentants les deux collèges électoraux concernés, qui étaient attendus aux urnes pour ce scrutin qui viendra parachever la mise en place des institutions prévues par la Constitution du 18 janvier 1996. Les regards sont plus tournés vers les représentants du commandement traditionnel qui, sur l'ensemble du territoire national, ont aligné 111 listes de candidats. La palme de la circonscription la plus disputée revenant au Nyong-et-Kellé avec sept listes pour deux sièges en compétition.

Sur l'ensemble du territoire national, l'on a noté une certaine effervescence de la part des électeurs, conscients sans doute de l'enjeu de ce scrutin dans l'accélération du processus de décentralisation qui doit, plus que jamais, permettre à la base d'être plus impliquée encore dans la gestion de ses affaires au niveau local. Mais aussi, il s'agissait pour certains d'entre eux de rentrer dans l'Histoire en devenant les électeurs des 900 premiers conseils régionaux du Cameroun. Dans certaines localités comme à Garoua, Yaoundé, Douala, Bamenda, Ngoumou, Mfou, Bafia, ce sont de longues files qui se formaient devant les bureaux de vote. Une explication simple à cela : de nombreux électeurs choisissaient de rallier les centres de vote en groupes. C'est dans les mêmes conditions qu'ils quittaient les bureaux de vote, non sans avoir également sacrifié à un rituel dans le cadre des élections au suffrage universel indirect : rentrer en possession de leurs frais de transport, tel que prévu par la loi.

Au final, c'est un jour d'élection, comme on en a connu au Cameroun jusqu'ici, avec des opérations qui se sont déroulées dans le calme et la sérénité, avec des électeurs soucieux d'accomplir leur devoir civique, un organisme électoral et des administrations ayant le devoir de mettre sur pied une organisation sans faute. Aujourd'hui, les regards des Camerounais sont désormais tournés vers les Commissions régionales de supervision qui ont le devoir de publier au plus tard demain, mardi 8 décembre 2020, les résultats de cette première élection régionale.