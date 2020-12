Cameroun: Projet d'appui à la décentralisation - Le soutien des Nations Unies

Le ministre de la Décentralisation et du Développement local, Georges Elanga Obam, a signé le 3 décembre dernier à Yaoundé, une convention avec le PNUD pour sa mise en marche effective.

Pour une implémentation aboutie, le processus de décentralisation s'est doté d'un nouvel outil pratique. Il s'agit du Projet d'appui à l'accélération et à l'approfondissement de la décentralisation et du développement local (Paadd). La convention de sa mise en œuvre a été signée jeudi 3 décembre dernier à Yaoundé, par le ministre de la Décentralisation et du Développement local (Minddevel), Georges Elanga Obam et le représentant résident du Programme des Nations unies pour le Développement (PNUD), Jean Luc Stalon. En présence des ministres des Finances, Louis Paul Motaze, de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire, Alamine Ousmane Mey, et des Postes et Télécommunications, Minette Libom Li Likeng.

Le Paadd est un outil plus opérationnel qu'administratif. Il a pour vocation de faciliter et d'accélérer la mise en place de la décentralisation et du développement local. En tant que tel, il ambitionne de transformer les collectivités territoriales décentralisées (CTD) en des pôles de croissance au niveau local et régional. A en croire le Minddevel, ce projet s'appuie sur la Stratégie nationale de développement 2030. Il a trois piliers fondamentaux : « capitaliser les acquis en matière de développement local ; faciliter la mise à disposition des outils stratégiques de pilotage et assurer le renforcement des capacités des acteurs clés de la décentralisation. » Il devra en outre, promouvoir le développement local. En d'autres termes, le Paadd accompagnera les CTD dans la réalisation de projets. De la sorte, celles-ci devront avoir une incidence directe sur la création d'emplois au niveau local.

Par ailleurs, le Paadd devra s'atteler à « promouvoir les économies locales dynamiques par le développement des incubateurs des petites et moyennes industries et entreprises », a insisté Georges Elanga Obam. Pour atteindre cet objectif, le Projet d'appui à l'accélération et à l'approfondissement de la décentralisation et du développement local sillonnera les 374 communes du pays (communes d'arrondissements et de villes comprises). L'objectif étant d'identifier les potentialités naturelles, économiques et humaines de chacune d'entre elles, afin de mieux structurer son développement. Il s'étale sur cinq ans et est estimé à près de 12 milliards de F.