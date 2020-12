Congo-Brazzaville: Compétitions interclubs de la CAF - Sortie prématurée de l'AS Otohô et Etoile du Congo

Il n'y a plus de clubs congolais en compétitions africaines. L'AS Otoho et l'Etoile du Congo n'ont pas réussi leur premier examen de passage respectivement en Ligue africaine des champions et à la Coupe de la confédération.

« On joue une double confrontation et puis on revient vite à la maison ». Cela commence à être une maladie chronique pour les clubs congolais engagés en compétitions africaines hormis quelques rares exploits. Déjà lors de la précédente saison, l'AS Otohô et l'Etoile du Congo avaient subi le même sort. Avec l'arrêt des compétitions depuis le 1er avril, elles paraissaient encore moins armées pour espérer soulever les montagnes.

Les déboires des clubs congolais ont débuté à la première manche de la phase préliminaire avant d'empirer lors de la manche retour. Opposée à un club expérimenté comme El Merreikh du Soudan, l'AS Otoho a peiné pour arracher un nul d'un but partout le 29 novembre au stade Marien-Ngouabi d'Owando. Le 4 décembre à Khartoum, le miracle n'a pas eu lieu. Les Congolais ont essayé de maintenir le suspense pendant les soixante-dix premières minutes avant de craquer lors des vingt dernières minutes. Wagdi Awad Abd Alla a ouvert le score à la 71e minute avant que Saifeldin Malik Bakhit Maki ne double la mise à la 89e minute. Ce deuxième but a définitivement enterré les espoirs de l'AS Otohô dans cette Ligue des champions. C'est sa troisième élimination au tour préliminaire en quatre participations après les saisons 2017-2018, 2019-2020 et 2020-2021.

L'Etoile du Congo aura des regrets à nourrir d'autant plus qu'elle a loupé sa qualification à cause du but qu'elle a concédé à domicile. Le 28 novembre au stade Alphonse-Massamba-Débat, les Stelliens avait fait jeu égal 1-1 devant Bravos FC en match aller des préliminaires. En Angola, lors de la manche retour, l'Etoile du Congo s'est contentée d'un autre match nul sans but (0-0) pas suffisant pour défier le Daring club Motema Pembe de Kinshasa au prochain tour de la Coupe africaine de la confédération.

La prestation de l'Etoile du Congo et de l'AS Otohô symbolise toutes les difficultés des équipes congolaises (clubs ou sélections ) à s'imposer ou encore à inscrire des buts loin de leur base.