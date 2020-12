Congo-Kinshasa: L'UA exhorte la classe politique à « dialoguer pour mettre fin à la crise institutionnelle »

En visite jeudi et vendredi à Kinshasa, le président de la Commission de l'UA, Moussa Faki Mahama, a déclaré dans un communiqué avoir « eu des échanges » avec le chef de l'Etat Félix Tshisekedi et son prédécesseur Joseph Kabila.

A l'issue des entretiens, l'Union africaine (UA) a appelé l'ensemble des leaders congolais à « œuvrer résolument et sincèrement à l'instauration de la concorde nationale et à la préservation de la paix et la stabilité ».

« En vue d'encourager et de renforcer le dialogue politique, Moussa Faki a eu des échanges avec Félix Tshisekedi et l'ancien président Joseph Kabila. Il a appelé l'ensemble de la politique congolaise à œuvrer résolument et sincèrement à l'instauration de la concorde nationale et à la préservation de la paix et la stabilité en RDC », précise un communiqué de l'UA.

Moussa Faki a eu également des échanges avec le bureau du groupe des ambassadeurs africains, les Nations unies, l'Union européenne et les ambassadeurs représentants les cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU.

Samedi dernier, une centaine de députés a voulu déposer à l'Assemblé des pétitions demandant la démission de la présidente pro-Kabila de la chambre basse, Jeanine Mabunda, et son bureau. Le FCC pro-Kabila revendique une majorité de plus de trois cents députés sur cinq cents à l'Assemblée.

« Je reste préoccupé par les tensions politiques au sein de la coalition au pouvoir. J'appelle toutes les parties prenantes à résoudre leurs différends par le dialogue, conformément à la Constitution », a écrit, il y a quelques jours, le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres.

Proclamé vainqueur des élections, Félix Tshisekedi est au pouvoir depuis 2019, en vertu d'un accord de coalition de gouverner ensemble avec son prédécesseur, majoritaire au Parlement.