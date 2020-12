Congo-Brazzaville: Message à la Nation - Félix Tshisekedi met fin à la coalition FCC-Cach

La nomination imminente d'un informateur conformément aux dispositions de l'article 78 alinéa 2 de la Constitution chargé d'identifier une nouvelle coalition réunissant la majorité absolue des membres au sein de l'Assemblée nationale, telle aura été la principale annonce du chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans son adresse au peuple, le 6 décembre, au Palais de la nation.

Il s'est agi, pour le président de la République, de rendre compte des résultats des consultations des forces politiques et sociales du pays engagées depuis le 2 novembre dernier ainsi que des décisions qui en découlent. C'est avec cette nouvelle coalition, a-t-il indiqué, « que le gouvernement qui sera mis en place au plus vite conduirait son action durant le reste du quinquennat », suivant sa vision et ce, dans le but de répondre aux aspirations du peuple congolais. Le chef de l'Etat qui n'exclut pas l'éventualité d'une dissolution du Parlement a stigmatisé la crise persistante mise en évidence notamment par le refus du Parlement de soutenir certaines initiatives du gouvernement comme c'était le cas lors de la prestation de serment des membres de la Cour constitutionnelle. Ce qui pourrait constituer une sérieuse justification quant à ce. « J'userai des prérogatives constitutionnelles qui me sont reconnues pour revenir vers vous, peuple souverain, pour vous demander cette majorité », a déclaré le cinquième président du Congo indépendant tout en confirmant l'imminence de cette nouvelle majorité parlementaire, l'actuelle s'étant effritée, aux fins de rendre effectives et concrétiser les réformes envisagées.

Le moment, a-t-il dit, est venu de réunir toutes les bonnes volontés, quelles que soient leurs origines politiques afin « de donner un nouvel élan au destin national à travers l'Union sacrée de la nation », ce grand projet de refondation du pays considéré, à juste titre, comme « une nouvelle conception de la gouvernance basée sur le résultat dans l'intérêt supérieur de la nation ». Le chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi, en a appelé à la mobilisation générale face à la dégradation de la situation générale du pays « voulue et orchestrée par les fossoyeurs de la République ».

Au-delà du large consensus sur les objectifs de la gouvernance ainsi plébiscité par les forces vives de la nation et par de nombreux élus, les consultations ont également mis en évidence, à une écrasante majorité, le rejet de la coalition entre le FCC et le Cach, a révélé le chef de l'Etat. « Cette triste conclusion intervient après deux années d'efforts inlassables, de patience et d'abnégation pour préserver l'essentiel au sein de la coalition. Deux années de grâce qui n'auront malheureusement réussi à éviter une situation de crise persistante et de défiance inacceptable entre les institutions de la République dont je suis le seul garant », a-t-il ajouté. Et d'exhorter ses compatriotes, dans les quatre langues nationales, au travail afin que le Congo « cesse d'être un problème pour nous-mêmes et pour le monde ».