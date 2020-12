Sénégal: Task Force Républicaine - Les missions d'un nouveau bouclier de l'action présidentielle

L'optimisme des défenseurs du gouvernement sénégalais est ardent. Des personnalités triées sur le volet composées essentiellement de ministres, de Directeurs généraux, de hauts cadres politiques se sont regroupés, dimanche, pour mettre sur pied une nouvelle plateforme, dénommée Task Force Républicaine (TFR).

Selon les initiateurs, c'est « le résultat d'un long processus d'échanges et de réflexion entamés depuis plusieurs mois ». Dirigés par Birame Faye, ils ont décidé de montrer leur biceps en se présentant comme un cadre proactif de la défense du Sénégal, du parti et du Président de la République. Une des figures du groupe, le responsable politique à Nabaji Civol et leader du mouvement Haa Yesso, Thierno Ahmadou Sy a une vue claire de leur mission. Il s'agit de relever le niveau débat publique. « Nous avons pour objectif de défendre le Sénégal, notre bien politique qui est le parti et notre leader le président Macky Sall », détaille-t-il.

La Task Force Républicaine reste mobilisée à mettre en lumière les réalisations du quinquennat et de formuler des propositions au parti APR et à tous ses segments. Ils ont organisé, donc ce dimanche, une rencontre pour élaborer des stratégies. Thierno Amadou Sy estime que l'exercice est simple. Il faut montrer aux Sénégalais les ambitions du président Macky Sall. « L'atout de cette plateforme est la concordance, la collégialité parce que par le passé, on communiquait de manière dispersée, analyse-t-il d'abord. Avec cette nouvelle plateforme, il y a une convergence de vues. Ce sera un échange permanent avec les Sénégalais. Nous sommes un groupe qui s'entend bien et profitons de nos différentes compétences pour montrer aux Sénégalais ce que nous sommes en train de faire pour la marche de la Nation, ce que nous voulons faire et ce que nous avons fait »

Autre signe distinctif de cette plateforme qui se veut dynamique, c'est qu'elle est essentiellement composée de jeunes « qui ont cette énergie d'accompagner le président (Macky Sall, Ndlr) pour accomplir ses missions et achever ses chantiers », selon toujours Thierno Ahmadou Sy. Cette Task Force compte envahir les canaux d'informations comme les médias, les réseaux sociaux et le dialogue direct pour s'imposer dans la bataille de l'information qui n'est jamais gagnée d'avance. Abdou Khadre SECK