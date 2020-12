Cote d'Ivoire: Lyon - La satisfaction de Maxwel Cornet après la victoire à Metz

A Lyon, tout va bien. En témoignent les résultats de Maxwel Cornet et ses coéquipiers, ces derniers temps et leur position dans le classement de la Ligue 1.

Dimanche, l'ivoirien et son équipe ont encore frappé fort, en enchainant une quatrième victoire consécutive face à Metz (3-1) à l'occasion de la 13è journée de Ligue 1, avec une passe décisive et un doublé de l'attaquant camerounais Karl Toko Ekambi. De quoi réjouir Cornet, qui n'a pas caché sa satisfaction à la fin de la rencontre.

« Il ne faut pas oublier qu'en première période, s'il y a ce penalty de marqué, ce n'est plus le même match. Ensuite, on a été plus réalistes et on se rend le match plus facile. Quand c'est comme ça, c'est plus simple et on prend du plaisir », a-t-il apprécié au micro de Téléfoot.

Après 13 journées, l'Olympique Lyonnais et Maxwel Cornet, sont 3è au classement du championnat français avec 26 points, soit le même total que Lille, 2è.