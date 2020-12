Sénégal: Forum du Numérique de Dakar - Huawei réitère son engagement aux côtés du gouvernement sénégalais

A l'occasion de la deuxième édition du Forum Numérique, tenue le 26 novembre à Dakar, une délégation Huawei a eu l'honneur d'être reçue en audience par le Président Macky Sall qui a salué les solutions et innovations proposées par le Groupe tant dans la construction des infrastructures numériques, qui, contribue au Plan Sénégal Émergent, que dans son impact social pour le pays.

Huawei a eu l'honneur de participer à la deuxième édition du Forum du Numérique organisé par le Ministère de l'Économie Numérique et des Télécommunications du Sénégal en présence de son Excellence Macky Sall, Président du Sénégal, les 26 et 27 novembre. Cet évènement, avec pour thème «Le Digital au service de la gestion de la pandémie et de la relance de l'économie» a été l'occasion pour le secteur privé de mettre en avant sa volonté de travailler avec les autorités pour asseoir l'aménagement numérique optimal du territoire. Les participants ont évoqué des sujets tels que la structuration de la relance économique du pays, les partenariats public-privé, la modernisation des collectivités territoriales et la continuation pédagogique.

Ce fut l'occasion pour le Président Macky Sall ainsi que le Ministre de l'Économie Numérique et des Télécommunications Yankhoba Diatara de visiter le stand Huawei et découvrir les solutions innovantes ainsi que les différents programmes à visée sociale, notamment dans le domaine de l'éducation, tels que l'ICT Academy ou Seeds for the Future. Le Groupe a ainsi exposé son engagement pour le développement d'un écosystème TIC sénégalais performant et résilient.

L'aspect fondamental des technologies développées et présentées par Huawei est un atout pour les populations locales. En effet, le Forum du Numérique a permis au Groupe de souligner les avancées possibles en matière de médecine et d'éducation grâce à la mise en place d'un meilleur réseau et la démocratisation de ses outils technologiques - qui sont et continueront à être créatrices d'emplois au Sénégal tout en augmentant la productivité rurale.

C'est pourquoi, une délégation Huawei a eu l'honneur d'être reçue, le 26 novembre, en audience par le Président Macky Sall qui a salué les solutions et innovations proposées par le Groupe tant dans la construction des infrastructures numériques, qui, contribue au Plan Sénégal Émergent, que dans son impact social pour le pays.

«Huawei se félicite de pouvoir accompagner le Sénégal sur la voie de la transformation numérique, notamment dans la fourniture d'innovations digitales pour aider le pays à traverser la crise du Covid-19», explique Nathan Li, Directeur général de Huawei Sénégal.