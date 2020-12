Sénégal: Communication gouvernementale - les ministres Oumar Gueye, Abdoulaye Diouf Sarr et Moussa Baldé face à la presse jeudi

La deuxième édition du « Gouvernement face à la presse » aura lieu jeudi 10 décembre au Building administratif Mamadou Dia. Pour le casting, en outre de Oumar Gueye, Porte-parole du Gouvernement, et ministre des Collectivités territoriales, il y a aura Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Santé et de l'Action sociale et Moussa Baldé, ministre de l'Agriculture et l'Equipement rural.

La première édition a eu lieu le 24 novembre dernier. Pour cet exercice inaugural, étaient présents : les ministres de l'Eau et de l'Assainissement ; de la Santé et de l'Action sociale ; des Pêches et l'Économie maritime ; de l'Environnement et du Développement durable ; du Commerce et des Petites et moyennes entreprises ; de l'Emploi, de la Formation professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Insertion ; de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat chargé des Sénégalais de l'Extérieur.

« Gouvernement face à la presse », véritable innovation dans la communication institutionnelle, a lieu tous les 15 jours.