Sénégal: Kédougou - Sonatel offre du matériel scolaire à l'Inspection d'académie

Dans le cadre de son programme de visite dans les différentes localités sous le concept Sonatel ci Sunu Gokh, la Direction Générale de Sonatel était à Kédougou les 3 et 4 décembre 2020. Elle a rencontré son personnel, ses différentes parties prenantes dont les partenaires distributeurs et divers acteurs de développement de la Région.

Selon un communiqué de presse, Sonatel en a profité pour remettre du matériel scolaire à l'Inspection d'Académie Régionale dans le cadre de ses actions Rse. En rencontrant le gouverneur de la région de Kédougou, le directeur général de Sonatel a saisi l'occasion pour faire le point sur les investissements réseaux dans cette zone sud-est du Sénégal.

Sonatel a profité de la présence de son Comité de direction de Kédougou pour doter en matériels scolaires l'Inspection d'Académie de Kédougou qui a décidé de les distribuer aux élèves de l'école Nouhou de Fadiga en périphérie de la Commune. Ce don est composé de 1100 cahiers 32 pages ; 1100 cahiers 50 pages ; 1100 cahiers 100 pages ; 1100 cahiers 200 pages et 1100 kits scolaires de Géométrie (équerres, compas, règles et rapporteurs).

Sonatel en a également profité pour recueillir les besoins des populations et autorités de la région qui seront soumis à sa Fondation pour étude et ainsi contribuer à améliorer leur bien-être avec des réalisations dans les domaines de la Santé, de la Culture et de l'Education.

Des investissements massifs sur les réseaux de Sonatel dans la zone Sud-Est du Sénégal sont réalisés en 2019 et 2020 et d'autres sont en cours d'exécution pour aboutir à une couverture étendue et une qualité améliorée dans toute la zone régionale de Kédougou. Il s'agit de l'extension et de la densification des réseaux 2G/3G/4G en zone urbaine et rurale ; en plus des nouveaux sites 2G/3G/4G installés.

La zone rurale de la région est érigée en priorité avec le déploiement de structures adaptées 2G/3G pour l'extension de la couverture et le renforcement de la qualité de service dans des villages jadis enclavés et frontaliers du Mali ou de la Guinée.