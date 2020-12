Seychelles: Vous êtes plein de joie ou vous vous sentez dégonflé ? L'interdiction des ballons aux Seychelles suscite des réactions mitigées

Une proposition d'interdiction d'importer des ballons fait éclater de joie les écologistes, mais d'autres se sentent dégonflés par la perspective de fêtes moins festives.

Alors que les groupes environnementaux ont salué la nouvelle et la perspective de plages et d'eaux plus propres, certaines personnes impliquées directement dans la planification d'événements ont déclaré que de telles décisions devraient inclure davantage de consultations, tandis que d'autres attendent une alternative aux ballons en latex.

« Après avoir lancé notre campagne #SeyNoToBalloons et lancé une pétition avec Sustainability for Seychelles au gouvernement précédent au début de 2020, The Ocean Project est ravi d'entendre parler de cette interdiction et d'applaudir la décision du gouvernement de donner la priorité à nos océans, », A déclaré Zara Pardiwalla, cofondatrice de The Ocean Project.

Il y a cinq mois, les deux organisations à but non lucratif ont lancé une pétition au ministère de l'Environnement pour prendre des mesures concrètes pour interdire les ballons sur les plages des Seychelles - 115 îles de l'océan Indien occidental.

La pétition a également appelé tous les membres du public à soutenir cette cause importante "pour protéger notre magnifique océan et sa vie marine afin qu'ils puissent être appréciés par le peuple seychellois et nos visiteurs pour les générations à venir."

Alors qu'il s'agissait d'un appel à interdire les ballons sur les plages, l'annonce du week-end dernier par le chef de l'État était une interdiction d'importation de ballons. « Nous avons remarqué que les ballons sont utilisés plus fréquemment sur les plages. Ils sont laissés pour compte et emportés lors des marées hautes, et finissent dans les océans, où ils ont un impact destructeur sur la vie marine », a déclaré le président Wavel Ramkalawan.

M. Ramkalawan a pris la parole lors d'un exercice de nettoyage dans la capitale Victoria. Même si aucun délai n'a été annoncé, Mme. Pardiwalla a déclaré : « Nous espérons que l'interdiction entrera en vigueur le plus rapidement possible et qu'une application complète suivra. »

Tout le monde ne soutient pas l'idée. La propriétaire de la boutique Clynn - qui vend une variété de décors et d'accessoires de fête - a déclaré jeudi à la SNA qu'une telle décision devrait impliquer des consultations. Le propriétaire a expliqué que pour les personnes impliquées dans les décors, les ballons représentaient 75% des décorations.

« J'aurais compris l'interdiction des ballons sur les plages car c'est quelque chose qui est une préoccupation environnementale. Mais décorer un lieu ou avoir des ballons dans une maison pour l'anniversaire d'un enfant ne devrait pas être un problème », a déclaré la propriétaire. La propriétaire a ajouté qu'un lot de ballons pour sa boutique a déjà été expédié et qu'elle souhaite savoir ce qu'il adviendra des marchandises.

Jeanina Edmond de All Occasion Decors and Flowers a déclaré qu'elle pouvait facilement improviser sans ballons. « Il y a des balles qui peuvent être faites avec du papier, et nous pouvons également utiliser différents tissus, banderoles, rideaux et autres accessoires, mais oui, le ballon crée une ambiance différente, en particulier pour les enfants », a expliqué Mme. Edmond.

Diplômée en études de l'environnement, Sheril Decomarmond a déclaré qu'elle comprenait la nécessité pour les Seychelles de maintenir leur environnement vierge. « Oui, les ballons sont destructeurs, surtout lorsqu'ils sont emportés en mer, mais si nous interdisons les ballons, quelles sont les autres alternatives ?» a déclaré Mme. Decomarmond, qui est actuellement impliqué dans un projet de conservation des récifs.

Dans sa pétition, The Ocean Project avait souligné les dangers des ballons pour la vie marine. Les articles en plastique à usage unique présentent un risque réel et sérieux de mortalité pour les tortues de mer et les oiseaux de mer qui confondent souvent les ballons avec leurs proies préférées - les méduses et les calmars. Lorsqu'ils sont ingérés par ces animaux, les ballons ont tendance à se loger dans leur tube digestif avec les blocages qui en résultent conduisant à l'étouffement et à la famine.

« Dans le passé, nous avons vu l'utilisation de produits biodégradables autorisée en remplacement d'articles en plastique. Cependant, les ballons annoncés comme biodégradables sont tout aussi destructeurs que les ballons en plastique, prenant plusieurs années pour se décomposer et mettre en danger la faune dans ce laps de temps », a déclaré The Ocean Project Seychelles.