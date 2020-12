Cote d'Ivoire: RHDP/Port-Bouët - Les ministres Siandou Fofana et Abdourahmane Cissé expriment leur reconnaissance aux militants

Entamée le dimanche 29 novembre 2020, la tournée de remerciements aux militants du Rassemblement des Houphouétistes pour la démocratie et la paix (RHDP) de Port-Bouët, a pris fin le dimanche 6 décembre 2020.

Les zones 4, 3, 2, et 1, respectivement coordonnées par Marcel N'Guettia, Armand Motto, Ibrahim Konaté et Karim Traoré, ont été visitées par Siandou Fofana et Abdourahmane Cissé, coordonnateurs régionaux du Rassemblement des Houphouétistes pour la démocratie et la paix (RHDP) de la commune balnéaire.

En plus de tenir une promesse de campagne, les ministres Fofana et Cissé, tenaient exprimer leur reconnaissance aux militants après un bon score enregistré à la présidentielle du 31 octobre 2020. Avec une participation de plus de 71%, 92, plus de 92% des suffrages exprimés sont allés au candidat Alassane Ouattara. Ce qui a largement permis au RHDP de matérialiser dans les urnes son slogan d'Un Coup KO, non seulement à Port-Bouët mais aussi dans tout le reste du pays.

Au décompte final, la cité aéroportuaire fait partie des meilleurs élèves qui ont grandement contribué à la victoire du RDHP. « Au nom de tous les départementaux associés, je voudrais dire merci à tous les militants et sympathisants du RHDP à Port-Bouët et aussi à nos deux coordonnateurs régionaux. Leur complicité nous a permis de gagner la victoire. MM les Ministres Siandou Fofana et Abdourahmane Cissé, vous êtes un don de soi pour Port-Bouët », a relevé Marcel N'Guettia, Coordonnateur associé de la zone 4.

Les bons scores au scrutin présidentiel d'octobre dernier sont le fruit des actions permanentes et coordonnées des militants. Ces derniers ont été encadrés par des responsables qui ont su insuffler au groupe, la dynamique d'une équipe qui gagne. « Chers militants, permettez-moi de vous dire merci pour les efforts consentis pour la victoire de notre parti. Jeunes, la Côte d'Ivoire de demain vous appartient. Le ministre Cissé et moi allons tout faire pour que vous ayez votre part de développement. Ce que vous avez fait est génial. Vous avez fait de Port-Bouët, la citadelle imprenable du RHDP.

L'élan de solidarité manifestée doit servir de base aux prochaines échéances électorales où nous devrons nécessairement aller en rangs serrés. Il importe donc que nous restons déjà mobilisés. Nous avons l'obligation de faire triompher le RHDP dans tout Port-Bouët. Mille fois merci pour cette belle victoire. On est ensemble et on ne vous quittera pas », a rassuré le Ministre du Tourisme et des Loisirs à l'endroit des habitants de Port-Bouët. Comme de nombreuses régions du pays, Port-Bouët attend beaucoup du nouveau quinquennat du Président Ouattara. Et dans les doléances des populations adressées aux coordonnateurs régionaux, il est fréquemment ressorti la question de l'employabilité des jeunes et des femmes, et la promotion des cadres locaux. A ce propos, les coordonnateurs régionaux ont tenu à rassurer les populations. Le ministre Abdourahmane Cissé en charge du Pétrole, de l'Energie et des Energies Renouvelables s'adressant aux militants a déclaré : « Nous sommes venus vous dire merci pour le travail que vous avez abattu pour la victoire du président Ouattara à la dernière présidentielle. On ne vous oubliera pas.

L'objectif du président de la République est de trouver des emplois pour les jeunes et les femmes de notre belle cité. Le présent et le futur dépendent du passé. Juste pour vous dire qu'il y encore des batailles à mener. Et les plus proches sont certainement, les élections législatives prochaines. Mais rassurez-vous, rien n'est encore décidé au sein de l'organe suprême de notre parti quant aux éventuels représentants de notre formation politique. En attendant cette échéance, nous avons une bonne raison de venir vous dire merci pour clore notre victorieuse campagne présidentielle 2020.»

Cette tournée de remerciements du parti présidentiel à Port-Bouët, a été des moments de réjouissances et de festivités. A chaque étape, les militants et sympathisant du RHDP étaient sortis en grand nombre pour eux aussi apporter leur soutien à leurs différents responsables.