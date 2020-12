Angola: Le ministère de la Justice forme les membres des comités locaux

Luanda — Vingt cadres, parmi les membres de la Justice et des Gouvernorats provinciaux, participent depuis ce lundi, à Luanda, à des séminaires sur la formation des comités locaux des droits de l'homme, en vue de mettre en œuvre la stratégie nationale du secteur.

À l'initiative du ministère de tutelle, en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), la formation se déroule jusqu'à mardi et aborde, en ce premier jour, les questions liées aux droits civils et politiques, aux droits économiques et sociaux et à l'introduction aux droits de groupes spécifiques tels que les femmes, les enfants, les personnes handicapées et les migrants.

La mise en place de mécanismes de promotion et de protection des droits garantissant la fluidité des échanges d'informations entre les comités et le conseil national, ainsi que le renforcement des structures intermédiaires sont également les objectifs de la rencontre ouverte par la secrétaire d'État aux droits de l'homme et à la citoyenneté, Ana Celeste.

A l'occasion, la dirigeante a défendu la nécessité d'éduquer de plus en plus la société civile et les comités locaux pour qu'ils soient dynamiques et participent aux actions visant à atteindre l'excellence en matière de droits de l'homme dans le pays.

Elle a souligné que l'institutionnalisation des comités requiert une nouvelle attitude de chacun.

Pour sa part, la conférencière Ruth Mixinge a appelé à une plus grande compréhension et sensibilité sur cette question, afin d'éviter de violer les normes et les lois dans les domaines les plus variés.

Pour le mardi, jour de clôture, les thèmes sur les mécanismes nationaux et internationaux de défense des droits de l'homme, la traite d'êtres humains, la planification et l'élaboration de rapports seront au menu de la rencontre.