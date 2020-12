Angola: Le pays adhère au projet "SMS Jeune"

Luanda — L'Angola est devenu, depuis samedi (5), le 69ème pays du monde et le sixième d'Afrique à rejoindre le projet " SMS Jovem", pour faciliter le partage d'informations sur la santé sexuelle et reproductive, le VIH / SIDA et le Covid-19.

Le SMS est un service de message écrit qui sera disponible via l'opérateur de téléphonie mobile Unitel, adoptant la codification 140, permettant à l'utilisateur, à partir du téléphone ordinaire Unitel, d'interagir gratuitement avec la plateforme sur divers thèmes éducatifs liés à la santé sexuelle et reproductive.

Le SMS Jeune s'ajoute à d'autres initiatives menées par d'autres départements ministériels, notamment la Politique nationale pour les soins de santé complets d'adolescents et jeunes, le Plan stratégique national de réponse au VIH / sida (Ministère de la santé), le Programme de santé sexuelle Complet dans les écoles (ministère de l'Éducation).

Il s'ajoute également au Programme de prévention et de lutte contre le mariage précoce et la violence domestique (Ministère de l'Action sociale, de la famille et de la promotion de la femme) et au Programme JIRO (Ministère de la Jeunesse et des Sports).

Le projet, qui résulte d'un partenariat entre le Ministère de la Jeunesse et des Sports, le Fonds des Nations Unies pour la population et l'UNICEF, est déjà en cours de développement en Afrique, notamment en Ouganda, au Soudan du Sud, au Rwanda, au Nigéria et au Mozambique.

Intervenant lors du lancement de cette plateforme, dans la municipalité de Viana, à Luanda, la ministre de la Jeunesse et des Sports, Ana Paula de Sacramento, a déclaré que le "SMS Jeune " est une solution technologique qui, de manière interactive et dynamique, fournirait diverses informations sur les bonnes pratiques liées à diverses maladies.