Soudan: Manis salue le rôle professionnel et national des cadres sanitaires et médicaux

Khartoum — Le Ministre des Affaires du Cabinet, ambassadeur Omer Manis, a salué les rôles professionnels et nationaux assumés par les cadres sanitaires et médicaux dans la localité de l'Est du Nil en particulier et dans le pays en général.

Manis a déclaré, après sa sortie de l'hôpital de l'Est Nil, où il recevait des soins de santé après avoir été infecté par le COVID-19, que l'hôpital continuait à recevoir des patients et à fournir des services, grâce à l'engagement des travailleurs du secteur de la santé , chose qui renforce la confiance dans la capacité du secteur à faire face à la deuxième vague de pandémie de coronavirus dans le pays.

Manis a dit: "nos cadres sanitaires et médicaux sont notre première ligne de défense. Ceci est prouvé par les martyrs qu'ils ont présentés au cours de la dernière période. Ceux qui ont donné leur âme pour que les services de santé atteignent les Soudanais dans les campagnes et les zones urbaines. "

Le ministre a souligné que la priorité du Conseil des Ministres est de travailler dur pour résoudre les problèmes rencontrant les cadres sanitaires et médicaux et de fournir les ressources et les facilités nécessaires au secteur, malgré les défis économiques que voit le pays.