Maroc: Province de Jerada - Les mesures restrictives anti-Covid allégées

Jerada — Les autorités provinciales de Jerada ont décidé l'allègement progressif des mesures restrictives en vigueur depuis plusieurs semaines au niveau de cette province pour enrayer la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

Cette décision a été prise sur la base du suivi quotidien de la situation épidémiologique qui fait ressortir une baisse du nombre de contamination, et en application des recommandations de la réunion du comité provincial de vigilance, tenue lundi, indique un communiqué des autorités provinciales.

La même source précise toutefois que les mesures exceptionnelles seront maintenues pour une semaine renouvelable, et ce à compter du mardi 08 décembre à 18H.

Il a été ainsi décidé la levée du couvre-feu nocturne qui était imposé de 21h à 05H, la fermeture des cafés et restaurants à 21H, au lieu de 19H auparavant, avec l'interdiction de la diffusion de matchs de football, la fermeture des locaux de commerce à 20H au lieu de 19H, et l'arrêt des activités commerciales et des vendeurs ambulants à 19H au lieu de 18H auparavant.

Les mesures exceptionnelles portent aussi sur la fermeture des salles de jeu, des terrains de proximité et des jardins publics, et l'interdiction des rassemblements dans les espaces publics, ainsi que des fêtes, des cérémonies de mariage, des funérailles et des réunions familiales.

Il s'agit aussi de la réduction de la capacité des transports publics (taxis et bus) à 50 pc, la réouverture du marché hebdomadaire "Kazi" dans la ville de Jerada, du marché hebdomadaire dans la ville Aïn Bni Mahar et du marché hebdomadaire "Hassi Blal" à Jerada, précise encore le communiqué qui met l'accent sur la poursuite de la fermeture du marché "Al Massira" à Jerada et le maintien des points de vente au niveau du quartier Al Massira.

Le communiqué rappelle également la nécessité du respect des mesures préventives (port de masque et distanciation sociale), et la répression de tous les contrevenants aux mesures de prévention sanitaire, conformément aux dispositions juridiques en vigueur.

Toutes les mesures précitées restent en vigueur pendant une semaine et pourraient être prolongées en fonction de l'évolution de la situation épidémiologique et son évaluation par le comité provincial de vigilance, souligne-t-on.

Par ailleurs, ces mêmes mesures pourraient être appliquées dans les différentes localités de la province suivant la situation épidémiologique, fait remarquer la même source tout en évoquant la possibilité de lever ces restrictions en fonction de l'amélioration des indicateurs liés à cette pandémie.

Enfin, les autorités provinciales invitent l'ensemble des citoyens à faire preuve de vigilance et d'esprit de responsabilité partagée, et à respecter scrupuleusement les mesures préventives qui demeurent l'unique moyen efficace pour lutter contre le Covid-19.