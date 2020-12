Ile Maurice: Trois nouveaux cas de Covid-19 dans le pays

Le pays compte à partir d'aujourd'hui lundi 7 décembre trois nouveaux cas de Covid-19.

Il s'agit de trois cas 'importés' de Dubaï, de la France et de l'Afrique du Sud.

Deux hommes âgés de 27 et de 58 ans qui sont rentrés de Dubaï et de France et une femme de 40 ans uvenue de l'Afrique du Sud ont été testés positifs.

23 patients positifs de Covid-19 sont actuellement en traitement à l'hôpital ENT de Vacoas.

1821 passagers rentrés de l'étranger sont actuellement en quarantaine.

Voici un communiqué du ministère de la Santé sur la situation Covid-19 dans le pays :

COVID-19 BRIEF LUNDI 7 DÉCEMBRE 2020

Le dispositif de quarantaine du ministère de la santé et du bien-être a permis la détection de 3 cas importés de la COVID-19.

Il s'agit de deux hommes âgés de 27 et de 58 ans, provenant respectivement de Dubaï et de France, de même qu'une femme de 40 ans en provenance d'Afrique du Sud. Ils présentent un état de santé stable et ont été transférés au NEW ENT HOSPITAL.

Maurice a enregistré à ce jour 511 cas de la COVID-19, le pays compte 10 décès, 478 personnes ont été guéries de la maladie alors que le nombre de cas actifs est de 23

1,821 personnes sont actuellement en quarantaine.

Le ministère de la santé et du bien-être rappelle au public de respecter les mesures barrières, soit de porter en permanence et correctement un masque dans les lieux publics et de se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon, ou en utilisant un gel hydro-alcoolique.

Ministère de la Santé et du Bien-être