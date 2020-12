Gabon: Elections FEGABAB - Hermine Lafleur Wora une femme parfaitement capable d'assumer ses obligations

interview

La secrétaire générale adjointe du bureau de l'équipe du candidat Willy Conrad Asseko s'est confiée au micro de la rédaction de Gabonews. Elle revient sur l'expérience qui a prévalue quant au choix portée sur sa personne pour occuper le poste qui lui a été proposé.

Mme Wora Hermine Lafleur, quel est sentiment par rapport à votre présence en qualité de Secrétaire Générale Adjointe dans la composition du bureau Montrons la direction ?

Je suis honorée que le choix du candidat Asseko se soit porté sur moi au poste de Secrétaire Général Adjoint. Pour rappel, c'est le poste que j'ai occupé dans le bureau sortant et je suis tout à fait à l'aise avec cette perspective.

Nous remarquons qu'au secrétariat général, il y a la présence de deux femmes, vous et Sandra Essia Nzame. Vous aurez donc en charge de gérer tous les projets du bureau fédéral. Ce secteur aurait pu échoir aux hommes mais c'est à vous que cela revient. Comment vous y prendrez-vous ?

Nous ne devons pas oublier que nous sommes dans la décennie de la femme et à ce titre, en misant sur les compétences, je suis en tant que femme, parfaitement capable d'assumer les obligations liées au poste qui m'est proposé. J'ai une bonne connaissance de l'environnement et, du fait des différentes responsabilités que j'ai occupées, j'ai acquis l'expérience qui me permet à ce jour d'affirmer que je pourrais, avec l'aide de Dieu, contribuer à mettre en place tous les mécanismes qui concourront au bon fonctionnement des activités liées aux projets de mon groupe.

3- En parcourant votre profil, on constate que vous étiez dans l'un des précédents bureaux de la Fédération au même poste, on peut dire que Willy Asseko a misé sur la carte l'expérience ?

En effet, mon expérience a dû peser dans la décision du candidat Willy-Conrad Asseko. Vous savez, j'ai été SGA avec le bureau sortant, Vice-Présidente de la Ligue de Basket-ball de l'Ogooué Maritime, SGA omnisports de Stade Mandji, je suis Presidente de l'Association Omnisports One For All et de l'Association 2ABP et je suis fondateur d'une Ong dénommée SP qui oeuvre dans l'assistance des personnes du 3ème âge. Je crois que tout ceci a fortement contribué au choix porté sur ma modeste personne.

Quelles ont été les caractéristiques sur les critères de choix du bureau à votre avis ?

Willy Asseko est un homme ouvert, un véritable bâtisseur et l'equipe dont il s'est entouré partage cette vision et est à même d'être pour lui un relais efficace. De plus, pour ce qui est du choix des femmes comme membres du bureau, nous savons tous que le monde entier est engagé dans cette dynamique. Le candidat Asseko n'a certainement pas voulu déroger à la règle. Je note surtout que les femmes qu'il a choisies ont de l'expérience et le dynamisme nécessaire pour apporter à ce bureau le soutien qu'il lui faut. J'encourage le collège électoral à tenir compte de cela.

Si vous êtes élue au soir du 19 décembre, quel sera le premier chantier sur lequel vous travaillerez ?

Je souhaite, conjointement avec le Collectif "Montrons la direction", travailler au renforcement des capacités, afin d'amener les amoureux de la balle orange, à devenir familier avec les textes en vigueur, le règlement. Ceci se fera sous forme de cliniques de renforcement de capacités.