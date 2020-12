Afrique Centrale: La Guinée équatoriale prend la tête de l'UNSAC

Des experts du Comité consultatif permanent des Nations unies sur les questions de sécurité en Afrique centrale (UNSAC) ont tenu, du 2 au 4 décembre, une réunion par vidéoconférence pour aborder, entre autres, les questions de sécurité.

Lors de la réunion, l'Angola a passé la présidence du Comité d'experts de l'organisation à la Guinée équatoriale. Deux thèmes figuraient au menu des discussions, à savoir « La paix et la sécurité en Afrique centrale » et « Le rôle des femmes dans la promotion de la paix et de la sécurité pendant la période de la covid-19 », suivies par la présentation du Centre de coordination interrégional (CIC).

Les experts ont débattu aussi des « Droits de l'homme et démocratie en Afrique centrale » et examiné la situation financière du Comité consultatif. En plus, ils ont échangé sur « la lutte contre la covid-19 et ses implications pour la consolidation de la paix et la sécurité en Afrique centrale», et formulé des propositions d'actions communes pour atténuer les effets sociaux, économiques et sécuritaires liés à cette pandémie.

Pour la cinquantième réunion ministérielle de l'UNSAC, les ministres des États membres ont examiné le rapport du Comité d'experts, suivi d'un débat sur deux thèmes : « Afrique centrale et covid-19 : une approche collective et des stratégies de sortie de crise » et « Paix et sécurité pour des élections inclusives en Afrique centrale ».

Le Comité consultatif permanent des Nations unies chargé des questions de sécurité en Afrique centrale est constitué de l'Angola, du Burundi, du Gabon, du Cameroun, de la République du Congo, de la République démocratique du Congo, de São Tomé-et-Príncipe, du Rwanda, de la République centrafricaine et de la Guinée équatoriale.