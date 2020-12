Afrique: Ligue des champions CAF - Ahly, Mazembe, Wydad... toutes les affiches du deuxième tour

Après le premier tour préliminaire de la Ligue des champions CAF qui s'est achevé dimanche, place au deuxième tour dont les affiches sont connues depuis ce lundi.

Ce deuxième verra l'entrée en lice des plus grands clubs du continent, dont Al Ahly, champion d'Afrique en titre. Le club egyptien affrontera AS SONIDEP du Niger.

Vice-champion, le Zamalek sera opposé à la Gazelle Tchad. Quant au TP Mazembe, un des plus grands clubs de l'Afrique subsaharienne et habitué de la compétition, il en découdra avec AS Bouenguidi du Gabon, alors que son rival de la RD Congo, l'AS Vita Club, se mesure aux Young Buffaloes de l'Eswatini.

Le Raja Casablanca et le Wydad, tous deux demi-finalistes de l'édition 2020 affrontent respectivement Teungueth FC du Sénégal et le Stade Malien.

Les matchs aller sont prévus les 22 et 23 décembre, et les matchs retour les 5 et 6 janvier.

Les affiches du 2è tour:

Stade Malien (Mali) - Wydad Casablanca (Maroc)

Teungueth FC (Sénégal) - Raja Casablanca (Maroc)

RC Abidjan (Côte d'Ivoire) - Horoya AC (Guinée)

AS SONIDEP (Niger) - Al Ahly (Egypte)

Al Ahly Benghazi (Libye) - Espérance Tunis (Tunisie)

Gazelle (Tchad) - Zamalek (Egypte)

AS Bouenguidi (Gabon) - TP Mazembe (RD Congo)

Jwaneng Galaxy (Botswana) - Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud)

Young Buffaloes (Eswatini) - AS Vita Club (RD Congo)

Kaizer Chiefs (Afrique du Sud) - Primeiro de Agosto (Angola)

El Merriekh (Soudan) - Enyimba (Nigéria)

Asante Kotoko (Ghana) - Al Hilal (Soudan)

Vainqueur du match [ Buffles (Bénin) / MC Alger (Algérie) ] - CS Sfaxien (Tunisie)

Nkana (Zambie) - Petro Atletico (Angola)

FC Platinum (Zimbabwe) - Simba SC (Tanzanie)

CR Belouizdad (Algérie) - Gor Mahia (Kenya)

