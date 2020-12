Burkina Faso: 14e journée du championnat - L'AS SONABEL creuse l'écart

La 14e journée du championnat national de football de 1re division s'est disputée, en partie, le week-end écoulé. L'AS SONABEL qui s'envole seule au classement, l'EFO qui effectue un bond de sept places au classement, l'ASFB et Léopards de Saint Camille qui s'offrent un gros bol d'air en bas de tableau... sont les grands gagnants de cette journée.

L'AS SONABEL et son attaquant vedette, Mohammed Lamine Ouattara maintiennent leur cadence en tête du Faso foot. Les Electriciens ont consolidé leur première place, vendredi dernier, grâce à une solide victoire sur le RCK (2-0), à la faveur de la 14e journée du championnat national de football de première division. L'attaquant vedette de l'AS SONABEL a fait encore parler la poudre en y allant de son doublé (1re et 76e mn), son 5e de la saison. Le longiligne buteur des Electriciens totalise 13 buts dans cet exercice du Faso foot. Les Faucons du RCK enregistrent leur 6e défaite de la saison et perdent deux places au classement.

Ainsi, l'AS SONABEL profite du match nul de l'USFA (1-1) face à Royal FC à Bobo-Dioulasso, pour distancer sa dauphine de deux points. Les Militaires marquent le pas ces temps-ci avec deux matches nuls lors de leurs deux dernières sorties. Le podium du championnat, à l'issue de cette 14e journée, est complété par Salitas en dépit de ses trois matchs en retard. L'AS Douanes qui échoit au pied du podium est tombée à la surprise générale (0-1) contre Léopards de Saint Camille en clôture de la journée. Les poulains du coach Yaya Koné ont été surpris lors des ultimes minutes de la première période (44e mn) par Hamidou Sawadogo, mais n'ont jamais réussi la jonction au score en seconde mi-temps. Ce sont alors les jeunes de Saint Camille qui réalisent la bonne affaire en se rapprochant du premier non relégable. Les bonnes affaires de la journée ont été également réalisées par l'EFO qui, à la faveur de sa victoire convaincante face à l'USO (2-0), quitte la 12e pour la 5e place au classement général. La « Reine des stades » est sur une série de cinq matchs sans défaite (3 victoires et 2 nuls).

Yannick Pognongo et ses coéquipiers semblent n'avoir pas le moral entamé par les mois d'arriérés de salaire que traine leur club. Quant à l'USO, elle dégringole de la 6e à la 9e place. SC Majestic a accroché l'AS Police dans une rencontre où quatre buts ont été marqués. Les Policiers qui ont mené par deux fois au score se sont fait rattraper à la 88e mn sur une réalisation de Ramza Issiaka Sanfo pour le 2-2. L'ASEC de Koudougou s'éloigne de la zone rouge en s'offrant le scalp des jeunes Académiciens de Kozaf, sur la plus petite des marques grâce à Ollo Michaël Dah (5e mn). Le coach Idrissa Malo dit « Saboteur » et ses poulains respirent mieux après une série de cinq matchs sans victoire (3 défaites, 2 matchs nuls). Son adversaire descend à la 13e place.

S'il y a aussi un club que cette 14e journée a fait du bien, c'est l'ASFB. Les Fonctionnaires de Bobo-Dioulasso qui font un mauvais début de saison se sont imposés 3-1 contre Vitesse FC de la même ville. Les « Jaune et noir », champions du Burkina 2017-2018, enregistrent seulement leur 2e victoire de la saison. L'ASFB gagne une place (16e ) et se rapproche de la zone des non-relégables. Quant à Vitesse FC de l'ancien international burkinabè Mamadou Zongo dit « Bébéto », elle est lanterne rouge et se retrouve en grand danger, malgré un match en retard. Au total, 16 buts ont été marqués à l'issue de la 14e journée du Faso foot. Cependant, deux matchs n'ont pu se jouer à cause de la campagne africaine des clubs disputée ce week-end par Rahimo FC et Salitas FC.