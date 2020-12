Congo-Brazzaville: Littérature - Le Cercle culturel pour enfants rend hommage à Jean Jules Koukou

Quinze ans après la mort de Jean Jules Koukou, écrivain, comédien et metteur en scène, directeur de la compagnie Saka Saka Théâtre, le Cercle culturel pour enfants (CCE) a rendu le 6 décembre à Louessi, dans le 6e arrondissement de la ville océane, Ngoyo, un émouvant hommage à l'émérite artiste autour des témoignages et spectacles.

5 décembre 2005-5 décembre 2020, cela fait quinze ans que Jean Jules Koukou a quitté la terre des hommes à l'âge de 43 ans. Pour honorer sa mémoire, le CCE avec l'appui de l'association Yidika France a initié une journée hommage avec au programme un spectacle de conte, de théâtre et des témoignages. Les enfants du CCE ont dit le conte « Le mensonge et la vérité » en anglais, français et vili et joué la pièce de théâtre « Les Enfants de l'autre bout du monde » écrite et mise en scène par Jean Jules Koukou.

L'artiste comédienne de la compagnie théâtrale Handi-arts, Miss Maya Pouliguen, Gaston Bitemo, ancien chef de service à la direction départementale des Affaires culturelles de Pointe- Noire, Byfie Louband et Maël Ndonga, deux enfants du CCE, aujourd'hui dans la vie active, ont également fait leur témoignage que l'assistance a écouté avec joie et émotion. Tous ont loué la volonté, la simplicité, le professionnalisme, la joie de vivre et la rigueur dans le travail de Jean Jules Koukou qui est resté dans toutes les mémoires à travers ses pièces de théâtre et ses écrits. La cérémonie a pris fin par un apéritif servi à tous les convives .