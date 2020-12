Congo-Kinshasa: Linafoot/Ligue 1 - DCMP bute sur Rangers, Mazembe bat RCK et prend les commandes

Avec un résultat d'égalité de plus, le DCMP est bien loin de ses ambitions pour le titre du championnat national de football, alors que Mazembe a pris le contrôle du classement après une quatrième victoire de suite.

Le week-end a été mitigé pour le Daring Club Motema Pembe (DCMP) tenu en échec, le 6 décembre, dans un stade des Martyrs de Kinshasa privé de public, par l'Academic Club Rangers zéro but partout. C'était en match de la 13e journée de la 26e édition du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot). Malgré leur domination territoriale, des joueurs du coach Isaac Ngata n'ont pas pu trouver la faille au cœur de la défense des Académiciens. Avec ce résultat d'égalité, DCMP atteint la barre de 14 points. Et Rangers comptent 8 points en 7 matchs joués.

Champion du Congo en titre, le Tout-Puissant Mazembe a pris les commandes du championnat de la Ligue nationale de football - Ligue 1. En effet, le club noir et blanc de Lubumbashi a battu, le 5 décembre, au stade des Martyrs de Kinshasa, le Racing Club de Kinshasa (RCK) par un but à zéro, en match remis de la 11e journée. Le défenseur central Tandi Mwape a inscrit l'unique but de la partie dès la 10e minute, de la tête sur un coup franc de Philippe Kinzumbi.

C'est la quatrième victoire d'affilée des Corbeaux du président Moise Katumbi dans cette 26e édition du championnat national de football. Quant au RCK, cette défaite succède au nul face au FC Saint-Eloi Lupopo. Au classement, Mazembe totalise 25 points, et ravit la première place à Maniema Union (25 points) grâce à un meilleur goal average de +15, alors que RCK se retrouve à la 11e position avec 10 points. Le mardi 8 décembre à Kinshasa, Mazembe s'opposera au FC Renaissance du Congo, alors que RCK accueillera Don Bosco.

Le même samedi au stade Kashala Bonzola de Mbuji-Mayi, Sa Majesté Sanga Balende a battu Lubumbashi Sport par un but à zéro, en match remis de la 5e journée de la Ligue 1 de la République démocratique du Congo. Samuel Foura a inscrit l'unique but de la partie à la 40e minute, reprenant un corner de Kabeya Milunda. Coaché par Andy Magloire Futila, les Anges et Saints du Kasaï oriental disposent désormais de 11 points, alors que Lubumbashi Sport compte 7 points. Sanga Balende jouera le 8 décembre contre Lupopo à Mbuji-Mayi alors que Lubumbashi se retrouvera au stade Dominique Diur de Kolwezi pour affronter l'AS Simba le 9 décembre.