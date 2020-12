Cote d'Ivoire: Secours/Diomandé Vagondo - «Le gouvernement est décidé à donner plus de moyens aux pompiers civils»

« Je vous assure que les engagements pris seront tenus. La cérémonie d'aujourd'hui doit vous rassurer sur ma détermination et sur la volonté du Chef de l'Etat, Alassane Ouattara, à faire de votre corps un des piliers de la sécurité des Ivoiriens... Le gouvernement est décidé à vous donner plus de moyens ». Telle est l'assurance donnée par le ministre la Sécurité et de la Protection civile, Diomandé Vagondo, aux pompiers civils.

Le patron de la Sécurité et de la Protection civile s'exprimait ce lundi 7 décembre 2020, lors d'une remise de 2000 tenues à ce corps de secours, au siège de l'Office national de protection civile (Onpc) à Cocody-Riviera 4.

A cette occasion, Diomandé Vagondo a traduit la reconnaissance du gouvernement à l'Union européenne (Ue), la donatrice. Pour lui, avec ces tenues, c'est redorer l'image des pompiers civils. Il se dit par conséquent heureux et comblé.

« Je n'ai jamais cessé de remuer l'arbre de l'Ue. Les fruits sont là. Les pompiers civils sont équipés de matériels modernes. Votre appui sans limite à la politique de protection civile nous réjouit énormément. Sachez que vous faites une bonne œuvre. Car cette aide impacte directement le quotidien des populations en réduisant les délais de réaction face aux sinistres », a-t-il soutenu à l'endroit de l'Ue dont le soutien « n'a jamais faibli ».

En retour, le ministre a instruit les bénéficiaires à faire bon usage du matériel mis à leur disposition et de poursuivre « leurs efforts en faveur des concitoyens ».

En plus des 2000 tenues de protection, un lot de 7500 masques lavables a été offert à ces agents de secours. Le coût global est estimé à 181 millions de FCfa.

L'ambassadeur de l'Ue, Jobst Von Kirchman, a félicité le ministre et le directeur général de l'Onpc, Amankou Kassi Gabin, pour leur engagement pour la cause de la protection civile. Il a rappelé que le projet dans lequel s'inscrit la remise de tenues est estimé à six (6) milliards de FCfa. « C'est le plus grand en Afrique de l'Ouest », a-t- souligné.

Cette remise de matériel, selon l'ambassadeur, met ainsi fin à un projet qui aura permis « la formation de 1500 agents, la réhabilitation de 10 centres de secours et la gestion des ressources humaines ».

Le don avait été réceptionné en août 2020 à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, en présence de représentants de l'Union européenne et de membres du gouvernement. Cet outil de travail reçu permet aux pompiers civils d'avoir « fière allure », au dire du directeur général de l'Onpc.