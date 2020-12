Cote d'Ivoire: Action de grâce - Jean Pierre Cardinal Kutwa appelle au pardon et à la réconciliation

La messe d'action de grâce pour le quinzième anniversaire de la paroisse Saint François Xavier d'Anono a été marquée par deux évènements : le jubilé d'argent du père Innocent Ahouagou Boda, prêtre de l'ordre des frères mineurs franciscains de la province du Verbe incarné de l'Afrique de l'Ouest, celui des sœurs Andrée Emilio Djoman et Agnès Adjasso Sagou respectivement de la Congrégation Notre Dame de l'Incarnation (Ndi) et Notre Dame de la Paix (Ndp). Et l'inauguration du bloc administratif, Mgr Blaise Anoh.

Son éminence Jean Pierre Cardinal Kutwa a profité de l'événement pour confier une mission aux élus du jour : celle de porter et soutenir les efforts de réconciliation dans ce village : « réconciliation de l'homme avec lui-même, réconciliation de l'homme avec son frère, sa sœur, réconciliation de tous avec Dieu ! Je vous exhorte en tant que consacrés et à la suite de Jean-Baptiste, à plonger ce village et tous ses habitants dans le bain du pardon et de la réconciliation, en parole, par action et dans la prière ! Vous nous rendrez ainsi un bien grand service ». Le prélat faisait allusion à Jean-Baptiste qui est le personnage phare de ce deuxième dimanche de l'avent. Il a aussi rappelé que le baptême que propose Jean Baptiste est finalement un baptême de réconciliation. Et d'ajouter : « Reconnaissons qu'en ces heures de l'histoire de notre pays, nous avons bien besoin de réconciliation ». Pour le cardinal, il ne s'agit plus pour chacun de fuir sa responsabilité dans le monde de ce temps ! Qui est en quête de modèle à imiter et à suivre. Aussi, a-t-il suggéré à ses fils spirituels, à cause de leur consécration, à être humblement pour les hommes et les femmes de leur village, les "Jean-Baptiste" des temps nouveaux, qui leur indiquent la seule route qui vaut la peine d'être suivie : Jésus-Christ.

Son éminence Jean Pierre Kutwa a également rappelé que l'actualité récente de ce village a été marquée par des actions qui ont réjoui son cœur. Notamment les activités de cohésion menées par les religieux, catholiques, harristes et musulmans ! Aussi, a-t-il profité de l'occasion pour les saluer, les féliciter et les encourager. « De telles initiatives augurent des lendemains meilleurs », a-t-il dit en citant également l'inauguration du bloc administratif réalisé en cette période économique difficile et qui porte le nom de Monseigneur Blaise Anoh. « Vous pouvez et devez aller encore plus loin que ces initiatives qui doivent traduire ce qu'il y a au plus profond de vous et que les intempéries de la vie se pressent de mettre à nu, à la première difficulté ».

L'Abbé Norbert Eric Abékan, fils du village, a fait un poème dans lequel il a dénoncé un ciel assombri et une terre imbibée de sang et imploré Dieu pour que sa lumière éclaire la terre ivoirienne.

La veille, à la paroisse Saint-Jean de Cocody, le père Zébi Louga Joseph, secrétaire exécutif diocésain de l'apostolat des laïcs du diocèse d'Abidjan et aumônier diocésain des fraternités et communautés nouvelles d'Abidjan, né de parents méthodistes, a également fêté son jubilé d'argent avec ses amis de promotion. Il a fait partager sa joie d'être « appelé » à ses hôtes : « J'ai compris que le prêtre est sacré, parce que consacré pour célébrer avec le Christ, le festin dans son royaume céleste ». Il a aussi rendu hommage aux laïcs catholiques, dont les prières l'ont aidé à devenir prêtre, malgré les obstacles auxquels il a été confronté. Sans oublier le père Hippolyte Agnigori, curé de Saint-Jean qui, lui, a ouvert les portes de sa paroisse pour cette célébration eucharistique.