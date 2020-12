Cote d'Ivoire: Santé - «On tue des gens pour rien»: un médecin lance un cri d'alarme sur les mauvais usages des médicaments

L'usage injustifié ou non conforme de médicaments coûterait chaque année plus de 10 milliards d'euros à la France. Pire, il serait responsable de centaines, voire de milliers de morts. C'est le terrible constat fait par le médecin et professeur Bernard Bégaud dans un livre-choc. Il livre son témoignage à Sputnik.

En matière de médicaments, «la France se distingue par une gabegie particulièrement marquée»: amère analyse que celle de Bernard Bégaud.

Ce docteur en médecine et professeur de pharmacologie à l'Université de Bordeaux est également l'un des meilleurs spécialistes français de l'évaluation de l'impact des produits de santé sur les populations. Il est l'auteur de La France malade du médicament (Éd. de l'Observatoire). Dans ce livre-choc, il décrit une gabegie se chiffrant à plus de 10 milliards d'euros par an. «De l'argent fichu en l'air sans aucune justification et personne ne regarde ça», se désole le professeur dans un entretien avec Sputnik. Lire la suite