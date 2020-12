Cote d'Ivoire: Célébration de l'excellence - Le secteur pharmaceutique s'enrichit de six nouveaux agrégés

Le monde pharmaceutique a fêté, le 4 décembre, six nouveaux pharmaciens qui viennent d'être admis au concours d'agrégation du Cames (Centre africain et malgache de l'enseignement supérieur) 2020 à Brazzaville (Congo). Ces nouveaux agrégés ont été célébrés par leurs pairs, au cours d'un dîner gala organisé à la Maison du pharmacien, à Cocody.

Pr Alain N'Guessan, porte-parole des héros de Brazzaville, a exprimé toute leur gratitude à leurs maîtres du jury de la capitale congolaise et leurs encadreurs grâce auxquels ils ont obtenu ce résultat. « Nous étions six candidats et avec la grâce de Dieu, tous les six ont été admis au concours ; soit un taux de réussite de 100%. (...) Malgré vos occupations et les contraintes de la Covid-19, vous n'avez ménagé aucun effort pour être à nos côtés dans cette belle et longue aventure qui a débuté depuis le mois de janvier 2020. Votre rigueur, votre expertise scientifique et votre coaching nous ont permis d'être parmi les meilleurs, chacun dans sa discipline, à ce concours de très haut niveau », s'est réjoui le Pr Alain N'Guessan. Le porte-parole a exhorté ses pairs (les nouveaux agrégés) à davantage de solidarité au sein de la promotion et à donner aux futurs candidats autant qu'ils ont reçu de leurs maîtres.

La doyenne de l'Ufr des sciences pharmaceutiques et biologiques, Pr Bamba Djénébou, a remercié les autorités de l'enseignement supérieur, notamment le Pr. Abou Karamoko, président de l'Université de Félix Houphouët-Boigny de Cocody, qui a mis tout en œuvre pour une bonne participation des candidats ivoiriens à ce concours du Cames.

Le représentant du président de l'Université Félix Houphouët-Boigny, Pr Dogbé, s'est adressé aux nouveaux agrégés en ces termes : « Le concours est certes difficile, mais vous avez persévéré et réussi. Nous en sommes heureux. Vous avez surmonté les contraintes de l'Ufr. Vous avez fait honneur à la Côte d'Ivoire ».

Le Président de l'Ordre des pharmaciens, Dr Arounan Diarra, a chaleureusement félicité les nouveaux agrégés qui ont réussi à ce concours avec brio. Il a émis le vœu que cette agrégation ouvre de bonnes perspectives aux chercheurs ivoiriens dans le domaine de la pharmacopée pour fabriquer des produits sur place.